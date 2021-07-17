Сильнейшее наводнение в Западной Европе: все, что известно 1 17.07.2021, 16:11

6,258

Фото: Getty Images

Сотни людей пропали без вести.

Число жертв наводнения на западе Европы превысило 150 человек, тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Более тысячи человек пропали без вести, спасатели пытаются найти выживших, передает ВВС.

Основной удар стихии пришелся на западные регионы Германии - федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. В первом, по данным местных властей, погибли около 90 человек, во втором - 43.

Наводнение, вызванное обильными дождями, затронуло также ряд регионов Бельгии, Нидерландов, Франции и Швейцарии. В Бельгии, как сообщается, погибли по меньшей мере 20 человек.

Вода прорвала плотину около немецкого города Вассенберг, расположенного на границе с нидерландской провинцией Лимбург. Спасатели эвакуировали из города около 700 местных жителей. В субботу власти Вассенберга сообщили, что вода больше не прибывает.

"С прошлого вечера уровень воды стабилизируется, можно сказать, что ситуация стабильная, - цитирует Рейтер мэра города Вассенберг Марселя Мауэра. - Говорить, что все закончилось, пока рано, но у нас есть осторожный оптимизм".

Город Бад-Нойенар-Арвайлер (расположен в немецкой земле Рейнланд-Пфальц) до и после наводнения

Спасательные операции проходят и в других пострадавших от наводнения районах западной Германии. Спасатели ищут выживших в городах, где уровень воды остается высоким, что приводит к разрушению домов.

Накануне спасателям с помощью надувных лодок удалось вызволить из заблокированных зданий около 50 жителей города Эрфтштадт - одного из наиболее пострадавших в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил перед визитом в пострадавшие районы страны, что масштабы разрушений очень значительны. "Целые города разрушены этим бедствием. Множество людей потеряли все, что они строили всю жизнь", - сказал он на пресс-конференции.

Фото: ЕРА

"Мы просидели на крыше 13 часов. У нас не было ни еды, ни теплой одежды - только несколько бутылок воды и кока-колы, которые мы сумели в панике захватить с собой. Мы были напуганы до смерти. Если бы дом рухнул, мы бы, скорее всего, не выжили", - рассказал изданию Die Zeit житель города Альтенар на границе Северного Рейна-Вестфалии и Рейнланд-Пфальца.

Фото: Getty Images

Власти федеральной земли Рейнланд-Пфальц в пятницу сообщали, что пропавшими без вести в регионе числятся около 1 300 человек, однако их число "уменьшается каждый час".

Житель одного из пострадавших немецких городков описал происходящее как "зону военных действий": многие здания разрушены, а машины унесены потоком воды.

Министр внутренних дел земли Рейнланд-Пфальц Роджер Левенц заявил местным СМИ, что число жертв, вероятно, вырастет. "Мы уже долго не можем установить связь с многими людьми, так что приходится опасаться самого худшего", - сказал он.

Фото: Getty Images

В субботу город Эрфтштадт, где обрушились несколько жилых домов и часть исторического замка, собираются посетить президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.

Лашет возглавляет партию Христианско-демократический союз (ХДС) и является кандидатом на пост канцлера ФРГ от блока немецких консерваторов на выборах, которые пройдут в сентябре. Как отмечает Рейтер, разрушительные наводнения могут усилить дебаты по поводу изменения климата в преддверии всеобщего голосования.

О том, что обильные ливни, ставшие причиной разрушительного наводнения на западе Европы, могут быть вызваны изменениями климата, говорят и европейские лидеры, и ученые.

"Мы будем сталкиваться с подобными явлениями снова и снова, а это означает, что нам необходимо ускорить принятие мер по защите климата... потому что изменение климата не ограничивается одним государством", - заявил накануне Лашет.

Фото: Getty Images

Свои дома из-за наводнения были вынуждены покинуть тысячи жителей западной Германии, больше 100 тыс. человек остались без электричества.

Многие лишились не только крыши над головой, но и своего бизнеса. "Нас затопило чрезвычайно быстро. Уровень воды превышал два метра. Вы видите, что вода остановилась как раз под вывеской нашей гостиницы. Все наше хозяйство уничтожено", - рассказал Euronews владелец гостиницы в Гюменде.

Нынешнее наводнение в Германии уже назвали наиболее разрушительной природной катастрофой в стране со времен Второй мировой войны, пишет Deutsche Welle.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».