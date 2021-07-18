Елена Левченко: Как можно думать о медалях?5
- 18.07.2021, 21:45
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Известная баскетболистка призвала спортсменов к солидарности.
Белорусская баскетболистка Елена Левченко высказала свое мнение об Олимпиаде в Токио.
«Как можно думать о медалях, когда при 40-градусной жаре люди сидят в двухместной камере по 12 человек?
О каком спорте сейчас можно говорить, глядя на всю ситуацию? Ехать сейчас завоевывать медали? Посмотрите, какое состояние у населения. Я не думаю, что это принесёт людям какую-то радость. Радость от чего? У нас репрессируют независимые СМИ и правозащитные организации, Саша Ивулин до сих пор сидит. А тут просто отвлечься и сказать, что в нашей стране ничего не происходит, и играть на Олимпиаде...не знаю», — заявила она.