Путин открыл карты Юрий Бутусов

19.07.2021, 7:39

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Юрий Бутусов

Что теперь делать Украине?

Доктрина Путина: российскую армию обязали изучить статью, где обоснована война против Украины. Когда же Зеленский представит доктрину для народа и армии Украины?

Министр обороны РФ Шойгу обязал всех военнослужащих ознакомиться с текстом антиукраинской статьи Путина. По сути Путин публично огласил новую стратегию войны с Украиной, чтобы открыто мобилизовать и мотивировать для этой непопулярной в РФ войны все российское общество, чтобы оправдать новые санкции из-за фактического присоединения Донбасса и Крыма и нарушения Россией Минских соглашений. Эта новая политическая стратегия России, требует жесткого политического ответа — публичной политической доктрины действий руководства Украины.

Поразительно, но Зеленский, по сути, письмо Путина вообще не прокомментировал, а всего лишь отшутился, что представляется весьма неадекватной реакцией. Я вынужден подчеркнуть тезисы, которые требуют публичной позиции руководства страны:

1. Путин не признает Украину независимым государством, поскольку считает ее «исторической территорией РФ»: «Мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России. А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну».

2. Россия будет воевать на Донбассе и не уйдет добровольно с украинской земли: «…Расправу последователи бандеровцев готовы были учинить в Крыму, Севастополе, Донецке и Луганске. Они и сейчас не отказываются от подобных планов. Ждут своего часа. Но не дождутся… Киеву Донбасс просто не нужен».

3. Путин нанес личное оскорбление президенту Украины, чтобы припугнуть Зеленского разрывом контактов: «Основным предвыборным лозунгом действующего президента было достижение мира. Он на этом пришёл к власти. Обещания оказались враньём. Ничего не изменилось. А в чём-то ситуация на Украине и вокруг Донбасса ещё и деградировала».

4. Путин оправдывает фактическое присоединение к РФ Донбасса и Крыма и выдачу российских паспортов: «Подлинная суверенность Украины возможна именно в партнёрстве с Россией… Мы — один народ».

Сейчас на фронте возросло количество артиллерийских обстрелов со стороны российских оккупантов, они уже перестали прятаться, выкладывают сами видео в интернет. Пройдет немного времени, и Россия завершит выдачу российских паспортов большинству населения Донбасса. Россия усиливает интеграцию Донбасса как своего непризнанного региона с особым статусом, типа Абхазии, Осетии, Приднестровья.

В этих условиях Минские соглашения уже просто нелепо мусолить как какое-то обещание мира. Это дипломатическая ширма, за которой должна стоять четкая и понятная нации и армии доктрина. Азербайджан также заключил Минские соглашения и вел одновременно войну и переговоры 26 лет — и добился победы в удобный момент.

Попытка Кремля склонить Зеленского к признанию российской оккупации на Донбассе в ходе «перемирия» 2020 года потерпела крах — украинское общество не позволило Офису президента капитулировать в войне. Путин теперь открыл карты — он не уйдет с Донбасса. И будет вести войну против слабого украинского государства, будучи уверенным, что сумеет расшатать угрозами украинскую власть.

А в это время президент Зеленский по-прежнему старается не замечать и не комментировать потери украинских воинов в результате российских обстрелов. Эта позорная политика и отсутствие всякой политической инициативы ослабляют нашу страну куда сильней любых путинских писем. Без новой доктрины войны с Россией Украина не сможет дать Путину адекватный отпор, не сможет стать независимой, не сможет добыть желаемый всеми мир. Доктрина — это первый шаг к нашей победе.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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