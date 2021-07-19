Нефть упала до минимума за месяц после поворота кранов в ОПЕК+ 1 19.07.2021, 15:00

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Рынок нефти продолжает испытывать приступ слабости.

На торгах в понедельник стоимость сортов Brent и WTI обновила минимальные значения за месяц на итогах переговоров стран ОПЕК+, которые договорились увеличить добычу в текущем и следующем году, пишет finanz.ru.

На 13.00 по минскому времени фьючерсы на Brent в Лондоне дешевеют на 2,3%, до 71,92 доллара за баррель. Контракты на WTI в Нью-Йорке заключаются по 69,78 доллара за бочку, теряя 2,5%. Ниже 70-долларовой отметки американская нефть торгуется впервые с середины июня.

Рынок нефти продолжает испытывать приступ слабости из-за решения ОПЕК+ нарастить поставки, констатируют аналитики ING.

Не сумев обойтись без драмы, с пятой попытки и после двух недель споров министры 23 стран-экспортеров «черного золота» согласовали решение добавить на рынок 2 млн баррелей в день до конца года.

Рост добычи будет осуществляться плавно и поэтапно - по 400 тысяч баррелей в сутки каждый месяц начиная с августа.

Сделка по ограничению производства продлена до конца 2022 года, при этом ключевые участники получают право в одиночку «повернуть краны» с мая 2022 года.

Индивидуальные квоты увеличиваются для ОАЭ (на 330 тысяч баррелей в сутки), Ирака (на 150 тысяч баррелей), Кувейта (на 150 тысяч), а также России и Саудовской Аравии (по 0,5 млн баррелей в день).

Суммарно базовый уровень добычи ОПЕК+, относительно которого отсчитываются объемы на сокращение, вырастет на 1,6 млн баррелей в день, до 45,5 млн б/с.

Изменения базовых уровней ОПЕК+ - это, по сути, признание того, что ключевые участники альянса (Саудовская Аравия, Россия, ОАЭ, Ирак и Кувейт) ограничивают производство на уровнях, значительно более низких по сравнению с их производственными мощностями, отмечает стратег по сырьевым рынкам Сбербанк CIB Михаил Шейбе: ко времени истечения соглашения ОПЕК+ вернет на рынок только 5,76 млн баррелей в сутки, тогда как более высокие базовые уровни предполагают 7,39 млн.

«В долгосрочной перспективе свободные и дополнительные мощности от государства ОПЕК+ являются главной причиной снижения цен», - говорит аналитик Julius Baer Карстен Менке.

«Рынок нефти вошел в финальную стадию цикла роста», - уверен он: стремление ключевых поставщиков качать как можно больше, пока зеленая энергетика не разрушила спрос, может поставить точку в ралли, подбросившем цены на 100 долларов чуть больше чем за год - с минус 37 долларов в апреле 2020-го до уровней выше 70 долларов сейчас.

Крупные спекулянты, впрочем, продолжают верить в то, что нефть будет стоить еще дороже.

На минувшей неделе хедж-фонды увеличили чистую длинную позицию во фьючерсах на Brent и WTI 16,6 млн баррелей, следует из данных Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и статистики биржи ICE.

На 13 июля управляющие фондами держали контракты на 312,6 млн баррелей североморского сорта и 381,5 млн - американского. Речь идет о чистой позиции - то есть разнице между ставками на рост и ставками на падение.

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