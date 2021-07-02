Глава Евросовета приедет на границу Литвы и Беларуси 1 2.07.2021, 18:05

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Шарль Мишель

Фото: EPA

Он обсудит с президентом Литвы проблему нелегальной миграции.

Глава Евросовета Шарль Мишель приедет на границу Литвы и Беларуси. Он обсудит с президентом Литвы Гитанасом Науседой проблему нелегальной миграции. Визит главы Евросовета запланирован на 5 июля, сообщает пресс-служба Науседы.

Отмечается, что вопрос "охраны внешних границ Евросоюза" будет главным во время переговоров.

В этом году из Беларуси в Литву нелегально перешло 822 человека (большинство — из Ирака), это в 10 раз больше, чем за весь прошлый год. Только за минувшие сутки литовские пограничники задержали 150 мигрантов.

Литва усилила охрану границы с Беларусью, ей начали помогать представители Европейского агентства охраны границ и береговой линии Frontex.

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