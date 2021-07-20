Врачи объяснили, почему после коронавируса возможен набор лишнего веса 1 20.07.2021, 9:33

2,728

Ковид характеризуется тем, что поражает много разных органов и систем.

Эндокринолог, член Европейского общества эндокринологии и Кокрановского сообщества Юрий Потешкин заявил, что перенесенная коронавирусная инфекция может спровоцировать быстрый набор веса в период выздоровления. В беседе с ТАСС он объяснил, как на это влияет снижение мышечной массы.

Ковид характеризуется тем, что поражает много разных органов и систем, в том числе и мышцы. И есть такое состояние, как «постковидная саркопения» — из-за нее после ковида у человека снижается мышечная масса. Поэтому получается так, что человек, используя одни и те же мышцы, раньше тратил больше энергии, а сейчас этих мышц нет — следовательно, и энергии меньше уходит, — пояснил специалист.

Он добавил, что на набор веса влияет увеличивающийся аппетит у человека, переболевшего смертоносной инфекцией. Также резкий набор веса может возникать из-за глюкокортикостероидов, которые используются при лечении заболевания.

Для лечения коронавирусной инфекции врачи используют глюкостероиды — гормоны стресса, которые тормозят развитие воспалительных процессов. На их фоне человек непроизвольно начинает хотеть есть чаще, аппетит повышается. К счастью, во время самого заболевания человек ест немного, поэтому глюкостероиды здесь только помогают, — отметил Потешкин.

При этом он подчеркнул, что когда инфекция уходит, не отмененные сразу глюкостероиды «добавляют дров» в аппетит. Еще одним фактором для быстрого набора массы эндокринолог назвал депрессию, в которую после заболевания падают некоторые пациенты.

После ковида люди чувствуют себя плохо довольно длительное время — у них могут возникать и депрессия, и другие проблемы. И к физической активности нет особой склонности. Вот и получается, что человек бездействует, планомерно набирая вес, — считает Потешкин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».