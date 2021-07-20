Медики выяснили, сколько осложнений бывает после COVID-19 20.07.2021, 12:33

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В исследовании участвовали более 3,7 тысяч человек из 56 стран.

Госпитализации и смерти — это не все беды, которые приносит COVID-19. Часто те или иные симптомы болезни остаются спустя недели и даже месяцы после выписки. По оценкам, приведенным в прошлом обзоре СМИ, полностью поправиться не могут 10–20% переболевших и до 90% тех, кто попал в больницу. The Guardian пишет о работе ученых, попытавшихся классифицировать осложнения после COVID-19.

В исследовании участвовали более 3,7 тыс. человек из 56 стран с подозрением на перенесенный COVID-19 или подтвержденным диагнозом, которые заболели не менее чем три месяца назад и не поправились за четыре недели. Их анкетировали в интернете о самочувствии. В результате ученые выявили 203 симптома, затрагивающих десять систем органов.

В среднем у респондентов были затронуты 9,1 системы органов. Чаще всего они испытывали усталость, недомогание после физических и умственных нагрузок и затуманенность сознания, но также их беспокоили визуальные галлюцинации, треморы, кожный зуд, сбои менструального цикла, сексуальная дисфункция, учащенный пульс, недержание мочи, лишай, провалы в памяти, диарея, звон в ушах, а еще у них плыло перед глазами. 22% потеряли трудоспособность, 45% не могли работать в полную силу.

Через шесть месяцев после COVID-19 остаются в основном системные сбои: нарушения терморегуляции тела, утомляемость, недомогание после нагрузок, разные неврологические расстройства. У большинства опрошенных проблемы со здоровьем сохранялись и спустя полгода: на седьмой месяц они отмечали в среднем 13,8 симптома. У одного из авторов работы проблемы остались и через 16 месяцев после болезни.

Следует заметить, что респондентов искали в группах поддержки; вероятно, охотнее откликались те, кому приходится тяжелее всего.

The Guardian упоминает другие недавние исследования. Одно из них показало, что риск "затяжного COVID-19" независимо от пола и возраста выше у тех, у кого в первую неделю болезни было более пяти симптомов.

В другом выяснилось, что у половины госпитализированных развилось как минимум одно осложнение, пока они были в больнице, а четверть пациентов после выписки стали хуже справляться с уходом за собой. Под осложнениями имеются в виду пневмония, тромбы, поражение почек. Проблемы с почками встречались даже чаще, чем с легкими. Хотя вероятность возникновения осложнений в больнице была выше у мужчин и пожилых, у молодых они тоже встречались часто.

Ученые считают, что выявленные в этих исследованиях закономерности помогут понять природу "затяжного COVID-19". Кроме того, риски следует учитывать, принимая решения об ограничительных мерах и о том, какой уход потребуется тем или иным людям.

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