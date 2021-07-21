На Олимпиаде в Токио стартовали первые соревнования 21.07.2021, 9:50

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Впервые с 1996 года соревнования Олимпиады открыл не футбол.

В среду, 21 июля, в Токио стартовали первые соревнования в рамках Олимпийских игр. На стадионе в Фукусиме встретились женские сборные Японии и Австралии по софтболу, сообщает nv.ua.

Победу со счетом 8:1 одержали спортсменки из Японии.

Позже состоялся поединок между сборными США и Италии, где сильнее оказались американки (2:0).

Отмечается, что впервые с 1996 года соревнования Олимпиады отрыл не футбол.

При этом софтбол не будет представлен на следующих Олимпийских играх, которые состоятся в Париже в 2024 году.

Софтбол — это облегченная разновидность бейсбола. Спортсмены используют более мягкий мяч и увеличенную биту.

Церемония открытия Олимпиады пройдет 23 июля. Некоторые соревнования традиционно начинаются раньше официального старта.

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