На Олимпиаде в Токио стартовали первые соревнования
- 21.07.2021, 9:50
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Впервые с 1996 года соревнования Олимпиады открыл не футбол.
В среду, 21 июля, в Токио стартовали первые соревнования в рамках Олимпийских игр. На стадионе в Фукусиме встретились женские сборные Японии и Австралии по софтболу, сообщает nv.ua.
Победу со счетом 8:1 одержали спортсменки из Японии.
Позже состоялся поединок между сборными США и Италии, где сильнее оказались американки (2:0).
Отмечается, что впервые с 1996 года соревнования Олимпиады отрыл не футбол.
При этом софтбол не будет представлен на следующих Олимпийских играх, которые состоятся в Париже в 2024 году.
Софтбол — это облегченная разновидность бейсбола. Спортсмены используют более мягкий мяч и увеличенную биту.
Церемония открытия Олимпиады пройдет 23 июля. Некоторые соревнования традиционно начинаются раньше официального старта.