Расследованием «гаванского синдрома» займется ветеран ЦРУ, который выслеживал бен Ладена 22.07.2021, 9:13

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Операция против главаря «Аль-Каиды» в свое время завершилась успешно.

Ветеран ЦРУ, который участвовал в розыске лидера «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена, расследует подозрительные случаи недомоганий, выявленных у некоторых американских дипломатов в ряде стран в последние годы. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Расследованием так называемого «гаванского синдрома» займется опытный сотрудник контртеррористического отдела ЦРУ.

Ранее он порядка десяти лет занимался аналитикой и поиском сети террористической организации «Аль-Каида» и ее лидера в то время Усамы бен Ладена. Бен Ладен, напомним, был убит в результате спецоперации спецназа ВМС США в городе Абботтабад на северо-западе Пакистана в мае 2011 года.

История «гаванского синдрома»

Напомним, в этом году минимум у 20 американских госслужащих в Вене были «необъяснимые проблемы со здоровьем», схожие с теми, которые в прошлом наблюдались у американских дипломатов на Кубе и стали известны как «гаванский синдром».

В 2016—2017 годах дипломаты США и Канады на Кубе начали жаловаться на головокружение, потерю равновесия, слуха и тревожность. А в 2018-м США вывезли из китайского города Гуанчжоу нескольких дипломатов, у которых заметили похожие симптомы.

Американские ученые в 2019 году предположили, что причиной симптомов могло стать влияние специфического звука. Тогда Вашингтон обвинил Кубу в использовании звукового оружия, которое «вызвало патологии в мозге дипломатов». Куба обвинения отвергала.

В 2019 году британский Центр восстановления мозга и канадское Управление здравоохранения Новой Шотландии сообщили, что проблемы могли быть вызваны нейротоксинами в антикомариных пестицидах. Высказывались и другие версии, в том числе о направленном радиочастотном излучении и массовом психогенном заболевании.

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