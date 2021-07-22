У берега реки в Польше нашли средневековую кольчугу, которая стоила, как деревня 22.07.2021, 11:08

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Фрагмент кольчуги в музее

Фото: Dariusz Chajewski

Таких артефактов в стране нашли всего два-три.

Члены польского клуба «Ассоциация 515», собирающие историческую информацию о реке Одра, случайно обнаружили на ее берегу средневековую кольчугу, пишет «Новое время».

По словам молодых людей, они «патрулировали» реку в поисках артефактов, потому что сейчас на ней ведутся земляные работы.

«Наше внимание привлекла группа деревьев и деревянные фрагменты какой-то конструкции. Сначала я подумал, что это цепочка, на которой над дверью вешают горшки. Мы сделали фотографии и отправили их сначала друзьям, которые знают о похожих находках больше, а затем уведомили соответствующие службы», — рассказал Лукаш Дудзич, который первым заметил странный артефакт.

На фотографиях, по-видимому, был фрагмент кольчуги, размер и форма звеньев которой предполагали, что она принадлежала к XII или XIII веку. Таких артефактов в Польше нашли всего два-три.

«Мы имеем дело с доспехами, которые использовались в раннем средневековье. В то время железо было ценным сырьем, и такие кольчуги не выбрасывали, а использовали повторно. Следовательно, это редкая находка. Такая кольчуга стоила безумно дорого», — говорит Аркадиуш Михалак, директор Археологического музея в Свиднице.

Кольчуга доказывает, что ее владелец был богатым человеком, потому что такая металлическая одежда с вырезом стоила столько же, сколько большая деревня. Как говорят сегодня археологи, этот предмет одежды состоит из высеченных звеньев из листового металла, соединенных звеньями, приклепанными специальными плоскогубцами. Кольчуга надевалась на что-то вроде плотной одежды.

«Теперь артефакт отправится на консервацию, которая может занять до года. Также будет проведена металлографическая экспертиза. В свою очередь, если нам удастся выделить кусок веревки, можно будет более точно датировать находку с помощью радиоуглеродного датирования», — подчеркнул Аркадиуш Михалак.

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