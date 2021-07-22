Официально: РФ передала Минску белорусского бойца Алексея Кудина 19 22.07.2021, 16:21

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Алексей Кудин

ЕСПЧ запретил его экстрадицию.

Генпрокуратура Российской Федерации удовлетворила просьбу Генпрокуратуры Беларуси о выдаче спортсмена Алексея Кудина, пишет телеграм-канал Генеральной прокуратуры Беларуси.

21 июля в России Апелляционный суд оставил без изменения решение Московского областного суда об экстрадиции бойца.

Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию в Беларусь, защитник настаивает, что Россия не имела права нарушать свои обязательства.

В Беларуси Кудину предъявлено обвинение по ст. 363 УК (Сопротивление сотруднику милиции), он принимал участие в акциях протеста в Молодечно. Опасаясь политического преследования и пыток, он бежал в Россию, однако соседнее государство отказалось предоставить ему защиту.

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