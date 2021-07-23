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Медики назвали оптимальный интервал между дозами Pfizer для лучшей защиты от COVID-19

  • 23.07.2021, 15:02
  • 6,688
Медики назвали оптимальный интервал между дозами Pfizer для лучшей защиты от COVID-19

Уровень антител изучили специалисты из Оксфордского университета.

Более длительный промежуток между первой и второй дозами вакцины Pfizer-BioNTech заставляет иммунную систему организма вырабатывать больше антител, борющихся с коронавирусом (COVID-19). Поэтому восьминедельный перерыв лучше интервала в три недели, как считалось ранее.

Об этом сообщили британские ученые, которые отметили, что интервал между двумя прививками в 8 недель лучшее решение против варианта вируса Дельта, пишет ВВС. Изначально в Британии промежуток между прививками был увеличен до 12 недель.

"Восемь недель – это золотая середина для меня, потому что люди действительно хотят получить две вакцины (дозы), а сейчас существует штамм Дельта", – рассказала профессор Оксфордского университета Сюзанна Дуанчи.

В своей работе исследователи изучили иммунные ответы 503 медицинских сотрудников, которые получили две прививки с разной периодичностью в конце 2020 и начале 2021 года, когда штамм Альфа, впервые обнаруженный в Кенте (графство Англии), быстро распространялся.

Уровни антител в их крови были измерены через месяц после второй дозы вакцины. Результаты показали:

Короткие и длинные интервалы дозирования вакцины Pfizer в целом вызывали сильный иммунный ответ.

Трехнедельный график сгенерировал меньше нейтрализующих антител, которые могут связывать вирус и остановить заражение клеток, чем 10-недельный интервал.

В то время как уровни антител упали после первой дозы, уровни Т-клеток – другого типа иммунных клеток – оставались высокими.

Более длительный график привел к меньшему количеству Т-клеток в целом, но большей доле определенного типа или подмножеств, называемых вспомогательными Т-клетками, которые, по мнению исследователей, поддерживают иммунную память.

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