В Минске мошенники обманули автовладельцев на $700 000 1 24.07.2021, 19:34

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Злоумышленников интересовали только люксовые авто.

Дело мошенников, которые орудовали в Минске, может послужить основой для сценария не просто детектива, но целого детективного сериала. Как рассказали в Следственном комитете, история началась еще в 2013 году, передает kp.by.

35-летний мужчина пять лет, с 2013 по 2018 годы, промышлял по стандартной для мошенников схеме – брал в долг крупные суммы якобы на развитие бизнеса. Представлялся успешным предпринимателем, одним кредиторам рассказывал, что занимается сантехникой, другим – что промышляет игорным бизнесом, в том числе и нелегальным. В общей сложности мошенник выманил у десяти человек более 170 тысяч долларов. Некоторым небольшие суммы возвращал, чтобы усыпить их бдительность, но основную часть денег просто потратил на свои нужды.

В 2018 году мужчина начал «работать» в паре со своим 35-летним знакомым. Они обманули 15 человек на общую сумму более 125 тысяч рублей. Потом в компанию влились еще трое. Соучастники организовали «пирамиду» в сфере автолизинга.

Злоумышленники представлялись успешными владельцами фирмы по прокату автомобилей, рассказывали, что хотят расширить свой автопарк и предлагали жертвам оказать им небольшую услугу за вознаграждение. Услуга заключалась в том, что человек должен был оформить на себя дорогое авто в лизинг. За это он получал 500 долларов. Мошенники забирали автомобиль, обещая, что сами будут погашать платежи. На самом деле долг ложился на плечи номинальных лизингополучателей. Долговые обязательства для многих оказывались неподъемными – мошенники выбирали исключительно авто класса люкс. В одном из эпизодов речь шла об авто стоимостью более 100 тысяч долларов.

Машины преступная компания продавала в России без оформления. Местонахождение пяти авто установлено.

- С июня 2018 года по июль 2020 года пятерым обвиняемым удалось завладеть имуществом (денежными средствами и автомобилями) 5 лизинговых компаний и 6 граждан на общую сумму более 700 тысяч долларов США в эквиваленте. Всего задокументированы десятки эпизодов противоправной деятельности обвиняемых. В преступной схеме фигурировали 25 автомобилей, - рассказала официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Действия мужчин квалифицированы как мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Двое под стражей, двое в межгосударственном розыске, в отношении еще одного из обвиняемых дело выделено в отдельное производство.

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