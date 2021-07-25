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В Варшаве проходит масштабная акция солидарности с Беларусью

  • 25.07.2021, 16:28
В Варшаве проходит масштабная акция солидарности с Беларусью

Участники акции выстроились в цепь солидарности на центральной улице польской столицы.

Акции солидарности в Варшаве сегодня проходят во многих местах.

Одни участники акции выстроились в цепь солидарности на центральной улице Варшавы, пишет телеграм-канал «Хартия-97».

Активисты вышли в поддержку политзаключённых студентов к Дворцу культуры и науки, сообщает «Баста».

8 августа белорусская диаспора планирует провести масштабный марш.

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