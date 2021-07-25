В Варшаве проходит масштабная акция солидарности с Беларусью
- 25.07.2021, 16:28
Участники акции выстроились в цепь солидарности на центральной улице польской столицы.
Акции солидарности в Варшаве сегодня проходят во многих местах.
Одни участники акции выстроились в цепь солидарности на центральной улице Варшавы, пишет телеграм-канал «Хартия-97».
Активисты вышли в поддержку политзаключённых студентов к Дворцу культуры и науки, сообщает «Баста».
8 августа белорусская диаспора планирует провести масштабный марш.