Во Львове заработала первая школа белорусского языка 1 25.07.2021, 21:25

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Фотофакт.

Школу по изучению белорусского языка во Львове открыл «Белорусский кризисный центр» при поддержке украинской скаутской организации «Пласт», передает «Белсат».

«Белорусский кризисный центр во Львове» помогает белорусам, которые были вынуждены уехать с родины из-за преследования по политическим мотивам.

Центр оказывает юридическую и психологическую поддержку, подсказывает, как правильно подать документы на ВНЖ, на получение статуса беженца, помогает найти работу, жилье и т. п. Также «Кризисный центр» проводит учебные кампании, культурные мероприятия, акции.

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