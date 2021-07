Лидеры Свободного мира 1 Андрей Пионтковский

26.07.2021, 8:03

Андрей Пионтковский

Фото: journalby.com

Жаркий август 2021 покажет, сумеет ли появиться коллективный лидер Запада.

Эти выразительные кадры сохранят для потомков два роковых мгновения истории XXI-го века. Торжествующий болотный трикстер в сеансе геополитической магии превращает в пыль одного за другим предпоследнего и последнего Императоров современного Рима. На сцене в Хельсинки в 2018 году и затем в Женеве в 2021-ом городу и миру явились пара государственных деятелей – один и тот же субтильный джентльмен и два разных крупных. При взгляде на них ни у кого из десятков миллионов телезрителей не возникало сомнений, кто доминантный самец в этих парах, а кто испытывает глубокую психологическую зависимость от партнера.

Всю вторую половину XX-го века в овальном кабинете Белого Дома находился человек, которого весь мир и, что еще важнее, который сам себя воспринимал как лидера Запада, лидера Свободного мира. При всей условности и размытости этих категорий.

Это символическое кресло в Белом Доме пустует уже по меньшей мере более двенадцати лет. Ни Президент Обама, ни Президент Трамп категорически не ощущали себя лидерами Запада или Свободного мира. У них обоих была глубокая идеологическая установка на уход США из мировой политики. Левак Обама c молоком матери (в прямом и переносном смысле) впитал убеждение в виновности США перед "угнетенными народами мира", кланялся в пояс и извинялся за "преступления американского империализма" перед арабским народом, перед вьетнамским народом и далее по списку. Трамп, напротив, с противоположных правых позиций считал виновными перед США весь мир и прежде всего их западных союзников, "сидящих у Америки на шее". Сладкой музыкой для Кремля звучала его сокрушительная критика НАТО и особенно 5-ой статьи ее Устава. Крот истории / гегелевский дух, видимо, выбрал этих двух очень непохожих друг на друга персонажей для максимального закрепления тенденции ухода США из мировой истории.

Вся риторика и предвыборной кампании и первых месяцев президентства Байдена была основана на идее преодоления этой двенадцатилетней тенденции: I’vе come back! Америка вернулась!

Уж он-то действительно видел себя лидером Запада и Свободного мира. Очень прочувственно, я бы даже сказал, проникновенно Байден поделился этим своим ощущением 21 июля в публичном Town Hall выступлении:

" It’s the first time I ever felt like — you always hear say “leader of the free world.” Well, I realize, when I’m sitting across from Putin, who I know, he knows who I am; I know who he is. He knows I mean what I say and can do what I say. He understands. It doesn’t mean he will do it or not do it. But the point is it’s the first time I’ve ever felt the notion that I am in the office that is the leader of the free world. And we must be the leader of the free world. If we don’t do it, nobody good is likely to do it or has the capacity to do it. I really mean it. I genuinely mean it."

Прочтите этот короткий текст внимательно в оригинале или еще лучше посмотрите его на YouTube. Это драматический человеческий документ. Байден скорее человек простодушный, чем хитроумный и коварный. Он не лицемерит. Напротив, он говорит совершенно искренне, глубоко взволнованный пережитым им 16 июня новым головокружительным ощущением:

Я – THE LEADER OF THE FREE WORID. Я сижу напротив самого Путина и он знает, кто я такой. И он знает, что I mean what I say and can do what I say. He understands.

Да, выражение лица Путина сразу же после встречи подтверждает, что он perfectly understands who is Mr. Biden и what Mr. Biden can do. В частности он знает, что через полчаса на своей пресс-конференции Байден сомнамбулически повторит чрезвычайно важную для Путина фразу об безальтернативности минских соглашений. Путин настолько в нем уверен, что даже анонсирует этот байденовский coming out в самом начале своей собственной пресс-конференции. Более того, Путин уже знает, что он "got exactly what he wanted from Biden in Geneva".

Это не моя оценка. Это шапка новостей крайне благожелательного к Байдену CNN (!) 17 июня, и единодушная оценка подавляющего большинства американских экспертов и комментаторов. Байден провалил первый же свой кастинг на роль лидера Свободного мира, к которой он так серьезно относится. Весь последующий месяц, увенчавшийся заключением откровенно антиукраинского пакта Байдена-Меркель, только подтвердил этот вывод. Тройка вождей "Свободного мира" – Меркель, Макрон, Байден – приговорила Украину к финляндизации, не заметив, что это они сами уже финляндизированы Кремлем по самое не могу, а непокоренная Украина никогда не примет путинско-байденского приглашения на казнь и будет сражаться за свою субъектность.

Как подобное могло произойти в Вашингтоне вопреки воле двухпартийного большинства в Конгрессе, Госдепа, Пентагона? Это большой успех прокремлевского лобби внутри администрации Белого Дома. Их извращенную логику анализирует, не называя конкретных имен, близкий к Госдепу М. МcFaul в своей последней статье "Trying to pry Russia away from China is a fool’s errand".

В контексте этих драматических событий монолог Байдена от 21 июля вызывает уже трагические ассоциации с гоголевским Поприщиным. Представляю, как офицер СВР принес текст утром 22 июля в красной папочке в бункер Путину, и с каким чувством глубокого удовлетворения от выполненной миссии тот с ним ознакомился.

Жаркий август 2021 покажет, сумеет ли появиться коллективный лидер Запада, Свободного мира или эти две геополитические категории можно будет списать в архив мировой истории.

Андрей Пионтковский, kasparov.ru

