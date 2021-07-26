Начальство улетит «в рай»2
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 26.07.2021, 13:17
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Одна радость — пропагандистов в этот самолет вряд ли возьмут.
Даже верное казачество не вышло на митинг – требовать строительства самолета для высшего начальства России на случай ядерной войны. Но его будут строить. Сначала две штуки. Потом, возможно, третий.
Самая необходимая сейчас народу вещь посреди лезущих вверх цен и социального разрыва – самолет «судного дня».
Как это выгладит, пропагандисты?
«Летающие командные пункты нужны для эвакуации высшего руководства страны …», - комментирует популярный ресурс, вызывая негодование читателей. «В этом самолёте должна разместиться вся семья Путина и его друзей. Остальные могут расслабиться и получать удовольствие от ядерного пепла».
Да, одна радость – пропагандиста Киселева в этот самолет вряд ли возьмут, он останется на земле глотать «ядерный пепел» вместе с нами.
Но и летающему «судному» корыту, если досрочно не собьют, тоже негде будет сесть, в случае ядерной войны, а если и сядет, то все высшее начальство «сдохнет» от радиации в награду за развязанную бойню.
Вы, начальство, давайте нам с Америкой взаимное ядерное разоружение, а не подготовку к ядерной войне.
Сравнивая Путина и Горбачева, можно сказать, перефразируя слова из известного фильма: «Михаил Сергеевич никогда таких паскудных штук не делал»!
Telegram-канал «СерпомПо»