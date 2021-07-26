Диспетчер, который сажал захваченный самолет Ryanair, уехал из Беларуси вместе с семьей 3 26.07.2021, 16:12

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Фото: onliner

Олег Галегов работал в «Белаэронавигации» как минимум с 2010 года.

Как стало известно «Нашей Ниве» от нескольких диспетчеров «Белаэронавигации», вместе с семьей из Беларуси уехал диспетчер, который предположительно вел переговоры с пилотом Rynair рейса Афины-Вильнюс, на борту которого находился белорусский журналист Роман Протасевич.

Диспетчер Олег Галегов жил в Минске вместе с семьей, в течение нескольких дней журналистам не удавалось дозвониться до него по домашнему телефону. В «Белаэронавигации» он работал как минимум с 2010 года. В начале июля должен был после отпуска выйти на смену, его фамилия стояла в расписании дежурств, но коллеги его так и не увидели.

«Лично я не видел Олега давно, – говорит редакции его коллега. – Ходят слухи, что он исчез. Коллеги не могут с ним связаться: до него невозможно дозвониться, он поудалял свои социальные сети. Начальство официально ничего нам не говорило. Но я особо из-за него не переживаю, потому что думаю, он просто перестраховался и уехал. Специалист он классный, работу найдет без проблем в любой стране. Голос на опубликованной записи с инцидентом Rynair его».

Эту информацию нам прокомментировали в самой «Белаэронавигации». Заместитель гендиректора Иван Герловский сначала сказал, что Галегов с июня в отпуске, и он ничего не знает о его исчезновении или увольнении. После вопроса, почему у организации такие длительные отпуска, Герловский уточнил:

– Да, мы, если честно говорить, звонили, спрашивали, где он находится, как он там [неразборчиво].

– Вы ему звонили?

– Ну звонили где он живет, у теще... Этим отдел кадров занимался.

Олег Галегов – этнический грузин. Он переехал в Беларусь уже в сознательном возрасте, познакомился с белорусской Анной, которая была в его краях в командировке.

«Думаю, он уехал к родственникам в Грузию», - сказал редакции еще один коллега диспетчера.

Журналисты пытались связаться с Олегом и его женой, но мобильный не отвечает, социальные сети удалены. Есть только Instagram, где полностью изменен никнейм, удалены почти все фолловеры, а у закрытого профиля нет заставочного фото. Аналогичная ситуация с женой: только недавно получив новые сертификаты гештальт-терапевта (профессия, которая обычно предполагает активное присутствие в соцсетях), она закрыла все свои профили. Редакция отправила сообщение Анне Галеговой, но ответа пока нет.

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