закрыть
27 июля 2021, вторник, 13:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российские наемники окончательно опозорились в Мозамбике

  • Александр Коваленко, sprotyv.info
  • 27.07.2021, 13:37
  • 2,156
Российские наемники окончательно опозорились в Мозамбике
иллюстрационное фото

Группа «Вагнера» столкнулась с большими проблемами.

В ноябре 2019 года в Россию были доставлены тела первых погибших в Мозамбике российских наемников группы «Вагнера». Убитые были доставлены и бесславно захоронены во Владимирской области, при этом став лишь первыми в длинном списке потерь российских наемников в далекой африканской стране.

Дело в том, что на кураже от весьма успешного сохранения у власти Башара Асада в Сирии и результативного взаимодействия с новым руководством ЦАР, в Мозамбике россияне думали очень быстро установить монополию на предоставление своих услуг руководству страны, особенно в решении его проблем в регионе Кабу-Дельгаду.

Но в Мозамбике группа «Вагнера» столкнулась с большими проблемами. Во-первых, вооруженные силы Мозамбика не доверяли российским наемникам и относились к ним крайне враждебно. Во-вторых, россияне оказались совершенно не готовы к специфике ведения местными вооруженными группировками партизанской войны “из кустов”.

В результате, к середине ноября 2019 года россияне, понеся тяжелые потери, после трех месяцев противостояния с местными НВФ, вынуждены были покинуть Кабу-Дельгаду, сдав город Накала.

В апреле 2020 года Россия направила в Мозамбик подкрепление своей группировке наемников, а так же технику, в частности, многофункциональные вертолеты Ми-17. Но и это усиление российской группировки не принесло значимых результатов в борьбе с НВФ в Кабу-Дельгаду.

Итогом стало то, что власти Мозамбика разочаровавшись в эффективности российских наемников, запросили поддержку южноафриканской стороны и на протяжении последних недель из ЮАР в неспокойную страну прибывали борты с армейским спецназом.

На сегодняшний день в Мозамбике уже присутствует более 1,5 тысяч военнослужащих армии ЮАР, а вооруженные группировки в Кабу-Дельгаду и ячейки ИГИЛ стали терять свои позиции и контроль над территориями.

Фактически, российские наемники основательно опозорились в Мозамбике, не реализовав сколь-нибудь приемлемый КПД. К слову сказать, это уже не первый раз, когда пресловутые российские ЧВК, не способный выполнять поставленные перед ними задачи. Напомню, что в 2020 году российские наемники не смогли гарантировать подразделениям Халифы Хафтара в Ливии успешного наступления и захвата Триполи. Более того, в процессе своего наступления подразделения ливийского военного преступника были отброшены и потеряли ранее захваченные территории.

Но если ливийское фиаско российских головорезов было у всех на слуху, то вот тотальное поражение в Мозамбике как-то не сильно присутствует в информационном пространстве. А между тем, это еще одна позорная страничка в истории российских военных преступников.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь Стася Глинник
Пациента ждет смирительная рубашка
Пациента ждет смирительная рубашка Артем Черников
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой Владимир Халип
Причин начать трудовой бунт — множество
Причин начать трудовой бунт — множество Телеграм-канал БОР