Российские наемники окончательно опозорились в Мозамбике Александр Коваленко, sprotyv.info

27.07.2021, 13:37

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иллюстрационное фото

Группа «Вагнера» столкнулась с большими проблемами.

В ноябре 2019 года в Россию были доставлены тела первых погибших в Мозамбике российских наемников группы «Вагнера». Убитые были доставлены и бесславно захоронены во Владимирской области, при этом став лишь первыми в длинном списке потерь российских наемников в далекой африканской стране.

Дело в том, что на кураже от весьма успешного сохранения у власти Башара Асада в Сирии и результативного взаимодействия с новым руководством ЦАР, в Мозамбике россияне думали очень быстро установить монополию на предоставление своих услуг руководству страны, особенно в решении его проблем в регионе Кабу-Дельгаду.

Но в Мозамбике группа «Вагнера» столкнулась с большими проблемами. Во-первых, вооруженные силы Мозамбика не доверяли российским наемникам и относились к ним крайне враждебно. Во-вторых, россияне оказались совершенно не готовы к специфике ведения местными вооруженными группировками партизанской войны “из кустов”.

В результате, к середине ноября 2019 года россияне, понеся тяжелые потери, после трех месяцев противостояния с местными НВФ, вынуждены были покинуть Кабу-Дельгаду, сдав город Накала.

В апреле 2020 года Россия направила в Мозамбик подкрепление своей группировке наемников, а так же технику, в частности, многофункциональные вертолеты Ми-17. Но и это усиление российской группировки не принесло значимых результатов в борьбе с НВФ в Кабу-Дельгаду.

Итогом стало то, что власти Мозамбика разочаровавшись в эффективности российских наемников, запросили поддержку южноафриканской стороны и на протяжении последних недель из ЮАР в неспокойную страну прибывали борты с армейским спецназом.

На сегодняшний день в Мозамбике уже присутствует более 1,5 тысяч военнослужащих армии ЮАР, а вооруженные группировки в Кабу-Дельгаду и ячейки ИГИЛ стали терять свои позиции и контроль над территориями.

Фактически, российские наемники основательно опозорились в Мозамбике, не реализовав сколь-нибудь приемлемый КПД. К слову сказать, это уже не первый раз, когда пресловутые российские ЧВК, не способный выполнять поставленные перед ними задачи. Напомню, что в 2020 году российские наемники не смогли гарантировать подразделениям Халифы Хафтара в Ливии успешного наступления и захвата Триполи. Более того, в процессе своего наступления подразделения ливийского военного преступника были отброшены и потеряли ранее захваченные территории.

Но если ливийское фиаско российских головорезов было у всех на слуху, то вот тотальное поражение в Мозамбике как-то не сильно присутствует в информационном пространстве. А между тем, это еще одна позорная страничка в истории российских военных преступников.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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