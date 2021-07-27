Политолог: Ситуация в Беларуси напоминает Польшу в 1980-е годы 1 27.07.2021, 14:48

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фото: ap

Огромное количество людей желает перемен.

Властям не удастся ликвидировать гражданское общество: в Беларуси слишком большое количество людей хотят перемен. Такой вывод сделал политолог Андрей Егоров.

— Желание свободы сегодня в Беларуси приравнено к экстремизму и терроризму, — отметил политолог в эфире «Еврорадио». — Причем цифры, озвученные прокурором, свидетельствуют о том, что в Беларуси массово хотят свободы и перемен. Настолько, что даже нужно возбуждать уголовные дела против более чем 4 тысяч человек, чтобы хоть каким-то образом «контролировать» эту волну протеста.

Кроме того, количество заключенных в Беларуси на сто тысяч человек, которое является одним из самых больших в мире, по мнению Егорова, можно рассматривать как признак введения чрезвычайного положения.

— Для меня это признак введения в Беларуси де-факто чрезвычайного положения. Ситуация напоминает военное положение в Польше в 80-е годы, когда любая деятельность, самостоятельная активность людей становились чем-то подозрительным. Все было направлено на то, чтобы остановить любую гражданскую активность, потому что она несла опасность с точки зрения властей.

Но, если говорить о гражданском обществе, то в Беларуси около трех тысяч независимых организаций. Большинство даже после репрессий и уничтожения части из них остались в стране и продолжат свою работу. Более того, даже те, кого ликвидировали, все равно будут продолжать свою деятельность на благо страны, — уверен политолог.

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