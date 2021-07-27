В Германии на химическом заводе произошел мощный взрыв 27.07.2021, 17:18

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Фото: AP

16 человек пострадали.

В немецком Леверкузене произошел взрыв на химическом заводе Currenta, над городом поднялось черное ядовитое облако. Там находится мусоросжигательный полигон, где, помимо прочего, хранятся и утилизируются опасные отходы и токсичные вещества, пишет газета Bild (перевод - «Настоящее время»).

Власти предупредили местное население об инциденте и попросили держать закрытыми окна и двери. Находящиеся на открытом воздухе люди должны вернуться в помещения.

Уровень тревоги был определен как "чрезвычайная опасность". Строительные компании также получили распоряжение очистить все площадки на открытом воздухе.

По предварительным данным, погиб один человек – сотрудник предприятия, 16 получили различные травмы, двое пострадавших в тяжелом состоянии. Четыре человека пропали без вести.

Взорвалась система резервуаров с легковоспламеняющейся жидкостью, пишет издание. Ранее сообщалось, что там находится до 100 тысяч литров такой жидкости.

В районе Леверкузен-Запад полностью перекрыто движение, также полностью прекращено движение по автомагистрали A1 в обоих направлениях между Леверкузеном и Кельном.

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