Олимпийский мираж 1 Telegram-канал «СерпомПо»

28.07.2021, 13:10

7,772

Приказано славить.

Шум пошел по новостным лентам. Ежечасно с пропагандистской кухни выносят на тарелках успехи российской сборной. Жуйте вот спортивные результаты. Забудьте о росте цен и сотнях умирающих каждый день от ковида.

Лишенная за допинг флага, гимна, опозоренная пробирками держава наша, куёт в ковидном Токио олимпийские награды. Стреляет, плавает, вращается на брусьях, рубит саблей и колет рапирой … К труду и, главное, - обороне, готова.

Летят вести. «У нас первое золото в плавании за 25 лет» … «Российская женская сборная по гимнастике победила» … «Золото в тхэквондо» … «Серебро в эстафете по плаванию» … «Россия вышла на четвертое место в командном зачете» …

А в это время в урчащих внутренностях страны, далеких от встающего над Японией из океана Солнца, идет своё «состязание» - приходят с обысками, требуют признать «нежелательными», клеят ярлыки агентов иностранных держав, гонят с выборов кандидатов, работавших у человека, фамилия которого в Кремле застревает в горле.

В некотором смысле дежавю берлинской Олимпиады 1936 года. В стране репрессии, а Лени бег и прыжки со многих точек для кино снимает, руководство радуется успехам вставшей с колен державы. Айн фольк. Дух захватывает. И веселиться осталось, как потом выяснится, всего девять лет.

Нас же призывает начальство «помнить уроки истории». Вот мы и укрепляем память подходящими примерами.

Почти то же самое и с впечатляющими победами советского спорта на Олимпиаде-80. Как теперь выясняется, допинговой. Все то же самое – моча, пробирки, офицеры из ведомства на три буквы. СССР безусловно первый на той Олимпиаде.

Не помогли спортивные победы. Прошло одиннадцать лет и все – конец стране. Красный флаг спустился над Кремлем.

Наша страна бежит в том же направлении. Время ожидания. Посмотрим на итоговое табло.

«Старт, рывок и финиш золотой. Ты упал за финишной чертой»…

Telegram-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».