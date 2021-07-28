Олимпийский мираж

Олимпийский мираж1
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 28.07.2021, 13:10
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Приказано славить.
Шум пошел по новостным лентам. Ежечасно с пропагандистской кухни выносят на тарелках успехи российской сборной. Жуйте вот спортивные результаты. Забудьте о росте цен и сотнях умирающих каждый день от ковида.
Лишенная за допинг флага, гимна, опозоренная пробирками держава наша, куёт в ковидном Токио олимпийские награды. Стреляет, плавает, вращается на брусьях, рубит саблей и колет рапирой … К труду и, главное, - обороне, готова.
Летят вести. «У нас первое золото в плавании за 25 лет» … «Российская женская сборная по гимнастике победила» … «Золото в тхэквондо» … «Серебро в эстафете по плаванию» … «Россия вышла на четвертое место в командном зачете» …
А в это время в урчащих внутренностях страны, далеких от встающего над Японией из океана Солнца, идет своё «состязание» - приходят с обысками, требуют признать «нежелательными», клеят ярлыки агентов иностранных держав, гонят с выборов кандидатов, работавших у человека, фамилия которого в Кремле застревает в горле.
В некотором смысле дежавю берлинской Олимпиады 1936 года. В стране репрессии, а Лени бег и прыжки со многих точек для кино снимает, руководство радуется успехам вставшей с колен державы. Айн фольк. Дух захватывает. И веселиться осталось, как потом выяснится, всего девять лет.
Нас же призывает начальство «помнить уроки истории». Вот мы и укрепляем память подходящими примерами.
Почти то же самое и с впечатляющими победами советского спорта на Олимпиаде-80. Как теперь выясняется, допинговой. Все то же самое – моча, пробирки, офицеры из ведомства на три буквы. СССР безусловно первый на той Олимпиаде.
Не помогли спортивные победы. Прошло одиннадцать лет и все – конец стране. Красный флаг спустился над Кремлем.
Наша страна бежит в том же направлении. Время ожидания. Посмотрим на итоговое табло.
«Старт, рывок и финиш золотой. Ты упал за финишной чертой»…
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