В Израиле начнут вакцинировать от COVID-19 детей 5-11 лет 1 28.07.2021, 13:26

Окончательное решение о вакцинации будут принимать родители.

Министерство здравоохранения Израиля 27 июля сообщило о начале вакцинации от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет, наиболее уязвимых к COVID-19, пишет «Гордон».

В документе подчеркивается, что в группу риска входят дети с ожирением, тяжелыми хроническими заболеваниями легких, нарушениями нервного развития, хронической сердечной недостаточностью, серповидно-клеточной анемией и тяжелыми аутоиммунными заболеваниями, которые повышают вероятность тяжелого течения COVID-19 или смерти.

Разрешения на вакцинацию должны быть предоставлены поставщиком медицинских услуг, а затем подтверждены министерством. При этом окончательное решение о вакцинации будут принимать родители.

Детям будут вводить вакцину Pfizer-BioNTech, размер дозы – 1 мл (взрослым вводят 3 мл препарата).

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