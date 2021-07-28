закрыть
28 июля 2021, среда, 15:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Израиле начнут вакцинировать от COVID-19 детей 5-11 лет

1
  • 28.07.2021, 13:26
В Израиле начнут вакцинировать от COVID-19 детей 5-11 лет

Окончательное решение о вакцинации будут принимать родители.

Министерство здравоохранения Израиля 27 июля сообщило о начале вакцинации от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет, наиболее уязвимых к COVID-19, пишет «Гордон».

В документе подчеркивается, что в группу риска входят дети с ожирением, тяжелыми хроническими заболеваниями легких, нарушениями нервного развития, хронической сердечной недостаточностью, серповидно-клеточной анемией и тяжелыми аутоиммунными заболеваниями, которые повышают вероятность тяжелого течения COVID-19 или смерти.

Разрешения на вакцинацию должны быть предоставлены поставщиком медицинских услуг, а затем подтверждены министерством. При этом окончательное решение о вакцинации будут принимать родители.

Детям будут вводить вакцину Pfizer-BioNTech, размер дозы – 1 мл (взрослым вводят 3 мл препарата).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь Стася Глинник
Пациента ждет смирительная рубашка
Пациента ждет смирительная рубашка Артем Черников
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой Владимир Халип
Причин начать трудовой бунт — множество
Причин начать трудовой бунт — множество Телеграм-канал БОР