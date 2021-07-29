Рынок такси в Беларуси ждут большие перемены 2 29.07.2021, 11:43

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Как идет обсуждение нашумевшего законопроекта?

В Беларуси идет общественное обсуждение проекта указа «О вопросах автомобильных перевозок пассажиров», который существенно изменит правила работы на рынке такси. Высказать свое мнение можно до 31 июля на Национальном правовом портале. Myfin.by рассказывает, что этот документ значит для рядового пользователя, таксистов, а также, какие предложения по этому вопросу высказывают белорусы.

Что хотят изменить?

Предлагается запретить брать на работу в нерегулярных перевозках (в том числе и такси) водителей по договорам подряда. То есть, в первую очередь документ затронет тех, кто таксует не на постоянной основе, а для подработки – по выходным, после работы и так далее. Для водителей хотят ввести специальные разрешения – «карты допуска водителя автомобильного транспортного средства», стоимость которых составит 1 базовую величину.

Разработчики уверены, что такой подход не допустит в такси неподходящих для этого лиц и улучшит качество обслуживания пассажиров, а также увеличит взносы в Фонд соцзащиты.

Также предлагается ввести «регистрационные карты транспортного средства», цена – 2 базовые величины. Это значит, что автомобиль такси будет специально оборудован, отмечен, проверен и зарегистрирован.

Оказывать услуги нерегулярных перевозок без этих документов будет запрещено.

Кроме того, предлагается запретить сдавать в аренду автомобили с экипажем физическим лицам, разрешить – только индивидуальным предпринимателям и организациям. Правда, здесь сразу возник вопрос с тем, как, например, нанять машину на свадьбу, похороны и так далее.

Очень серьезные ограничения касаются диспетчеров и агрегаторов: там тоже обязательна регистрация по новой форме. Платить за нее нужно 100 базовых и по 1 базовой за каждого диспетчера. Более того, программы, которые устанавливают на компьютеры и смартфоны для поиска, заказа такси и оценки маршрута, предлагают регистрировать в Государственном регистре информационных систем. Без этого деятельность незаконна, также, как и работа диспетчера или водителя без карт допуска. Незаконна также передача диспетчерской службой сведений водителю, который работает без правильного оформления.

За все нарушения полагаются наказания, первое из которых – временный запрет на работу: водителям – до 1 месяца, всем остальным, включая диспетчерские службы – до 3 месяцев.

Что это значит для рынка?

Предполагается, что ограничения станут проблемой в первую очередь для иностранных агрегаторов, в частности Яндекс. Такси.

Представители «Яндекс.Go» прямо заявляют, что новый указ заставит уйти примерно половину водителей и сократит число машин. Потому обязательно вырастут цены и ухудшится положение потребителей в других отношениях. Следующим шагом, по их мнению, станет возвращение «серого рынка».

Мнения «За»: Из такси уйдут парни, которые работают по 16 часов в сутки

На Национальном правовом портале идет активное обсуждение проекта документа.

Сначала приведем некоторые мнения его сторонников.

«…Любой субъект хозяйствования должен осуществлять деятельность в соответствии и с требованиями законодательства страны, на территории которой выполняет работы, оказывает услуги и т. д. (...). Так смогут ли работать в Беларуси сервисы Uber и «Яндекс.Такси»? Эти организации смогут работать. Но должны оформиться с требованиями законодательства Республики Беларусь», – пишет юрист Игорь Борисенок.

Главный аргумент сторонников изменений на рынке в том, что новый документ позволит улучшить качество услуг:

«Полностью поддерживаю принятие данной нормы. Тем, кто выступает против того, что рынок транспортных услуг наконец-то станет прозрачным и пугают социальной напряженностью, предлагаю выйти в люди и пообщаться с теми предпринимателями, которые работают честно. Парни, работающие по 16 часов на иностранное юридическое лицо, которое за свои услуги снимает от 23 до 27% от выручки. Так что этот документ для тех, кто хочет работать по правилам и по совести», – говорит юрист Екатерина Станкевич.

Есть мнение, что из-за роста доступности такси за рулем автомобилей, которые возят пассажиров, стали чаще появляться неопытные водители, а это уже вопросы безопасности.

«Как водитель (со стажем более 30 лет) согласен с посылом данного указа – навести порядок в области транспортных услуг. Рост количества такси на улицах (что благо) сопровождается видимым снижением качества вождения, в настоящее время постоянно опасаешься маневров таксистов. При взгляде на некоторых водителей (девочка 18 лет с телефоном в руках) с ностальгией вспоминаешь стандарты (требования) для водителей советских времен, – рассуждает пользователь форума под ником Александр. –Пожаловаться некому, т.к. непонятна правовая форма взаимоотношений водитель-пассажир-диспетчер-хозяин. Все размыто, кто за что отвечает непонятно. Однозначно - пора навести порядок и четко сформировать правила на данном сегменте рынка услуг».

Мнения «Против»: Кто будет контролировать перевозки от «поднятой руки»?

А вот какие аргументы приводят противники предлагаемых новаций. В первую очередь, конечно, речь про уход таксистов в нелегалы.

«Либерализация рынка такси несколько лет назад привела к снижению цен, кратному росту отрасли и трудоустройству тысяч людей. Какая истинная цель этого документа, отбрасывающего рынок назад? И не очевидно разве, что это неизбежно приведет к появлению «серого рынка»? Кто будет контролировать перевозки от «поднятой руки»?», – задается вопросами Вячеслав.

Но кроме риска возникновения «серого рынка» есть проблема и конкретных водителей, которые лишаются возможности дополнительного заработка.

«Не знаю, как вам, но меня вполне устраивает вариант подработки в свободное от основной работы время или в выходной день. График не нормирован, могу выйти, когда захочется. Считаю это большим плюсом. Свой заработок контролирую сам. С этими нововведениями я можно сказать лишусь дополнительного заработка», – пишет пользователь с ником Dima.

Еще один вопрос, который волнует всех пользователей такси в первую очередь, – а что будет с ценами. Противники проекта указа уверены, что перевозки в случае принятия документа в существующем виде только подорожают.

«Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять логику: введение лицензий – сокращение количества авто – многократное увеличение цены на такси – кратное уменьшение спроса – снижение общей выручки. Да, «уксусам», которые весь день стоят у борта и курят, будет очень хорошо, принял один заказ от борта, заломил цену в пять раз – доволен и все равно на людей, которые за эту поездку отдадут последние деньги... А мне, как работнику, это совсем не выгодно, я хочу работать и зарабатывать, предоставляя услугу, а не обманывая, набивая себе карман...», – сетует пользователь Сергей Вломин.

А как было раньше?

В советские времена регулировалось все, что возможно. Таксисту следовало иметь все разрешения, брать деньги строго по счетчику, сдавать всю кассу и жить на зарплату. Проезд был относительно дорогим. Машин не хватало, за клиентами не гонялись, качество обслуживания регулировалось ожиданием «чаевых». При всем этом таксисты считались людьми состоятельными.

Затем наступил период почти нерегулируемого рынка. На улицы вышли «бомбилы» – те, кто возил пассажиров на своем авто и без всяких формальностей. Службы такси работали, но проигрывали нелегалам. Рынок регулировался стихийно, иногда – криминально. Однако проблемы с поиском такси пропали. Цены не были низкими, но можно было поторговаться, потому что таксист работал на себя.

Постепенно государство заставило основную массу таксистов работать легально, все большую часть рынка занимали фирмы, с диспетчерами и ясными тарифами. Но «бомбилы» не исчезли.

Все принципиально поменялось с появлением на рынке Яндекс.Такси. Они быстро перешли из столицы во все регионы и диктовали рынку свои условия. Еще одно принципиальное изменение – в 2018 году отменили лицензирование такси. В последние годы цены упали, по ощущениям – вдвое.

По отзывам, таксисты стали значительно больше работать, меньше ждать клиента, но заработки упали. В выигрыше оказался массовый потребитель – поездки стали доступны среднестатистическим пассажирам автобусов. Объем перевозок с 2018 по 2020 годы вырос в два раза.

Напомним, обсуждение проекта указа продлиться до 31 июля. Если документ будет принят, то основные пункты из него, вступят в силу через полгода после официального опубликования. Значит, что, как минимум, до конца года рынок такси будет работать по действующим правилам.

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