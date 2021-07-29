Как США могут повлиять на ситуацию в Беларуси 6 29.07.2021, 21:25

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Эксперт перечислил три возможных пункта приложения сил.

Экономист Лев Марголин в комментарии UDF отметил, что встреча Тихановской и Байдена является знаковой.

«Как ни крути, США – самая мощная страна в мире. То, что встреча длилась всего 15 минут, – так я и не думал, что они будут обсуждать конкретные вопросы: для этого есть помощники, советники, министры и т.д. Но сам факт, что эти клерки будут знать, что вопросом интересуется сам президент, – это значительно упростит решение многих вопросов», – считает Марголин.

В остальном он остается сторонником точки зрения, что решение политического кризиса возможно только внутри самой Беларуси.

Способен ли визит Тихановской в США изменить позицию Штатов по отношению к Беларуси и привести к их более активным действиям?

«Позиция демократических США по отношению к диктаторским режимам давно известна. А вот усилить ее, несколько оживить возможно удастся. Если бы не было встречи Тихановской с президентом Байденом, американские и мировые СМИ стали бы уделять Беларуси меньше внимания», – полагает Марголин.

Есть ли инструменты у США, чтобы повлиять на ситуацию внутри Беларуси? Марголин перечислил три возможных пункта приложения сил.

«Во-первых, санкции против белорусского режима. Во-вторых, поддержка гражданского общества. В-третьих, влияние на Российскую Федерацию, чтобы она не слишком увлекалась поддержкой Лукашенко. Не знаю, только в обмен на что», – сказал Марголин.

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