закрыть
29 июля 2021, четверг, 22:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как США могут повлиять на ситуацию в Беларуси

6
  • 29.07.2021, 21:25
  • 6,434
Как США могут повлиять на ситуацию в Беларуси

Эксперт перечислил три возможных пункта приложения сил.

Экономист Лев Марголин в комментарии UDF отметил, что встреча Тихановской и Байдена является знаковой.

«Как ни крути, США – самая мощная страна в мире. То, что встреча длилась всего 15 минут, – так я и не думал, что они будут обсуждать конкретные вопросы: для этого есть помощники, советники, министры и т.д. Но сам факт, что эти клерки будут знать, что вопросом интересуется сам президент, – это значительно упростит решение многих вопросов», – считает Марголин.

В остальном он остается сторонником точки зрения, что решение политического кризиса возможно только внутри самой Беларуси.

Способен ли визит Тихановской в США изменить позицию Штатов по отношению к Беларуси и привести к их более активным действиям?

«Позиция демократических США по отношению к диктаторским режимам давно известна. А вот усилить ее, несколько оживить возможно удастся. Если бы не было встречи Тихановской с президентом Байденом, американские и мировые СМИ стали бы уделять Беларуси меньше внимания», – полагает Марголин.

Есть ли инструменты у США, чтобы повлиять на ситуацию внутри Беларуси? Марголин перечислил три возможных пункта приложения сил.

«Во-первых, санкции против белорусского режима. Во-вторых, поддержка гражданского общества. В-третьих, влияние на Российскую Федерацию, чтобы она не слишком увлекалась поддержкой Лукашенко. Не знаю, только в обмен на что», – сказал Марголин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь Стася Глинник
Пациента ждет смирительная рубашка
Пациента ждет смирительная рубашка Артем Черников
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой Владимир Халип
Причин начать трудовой бунт — множество
Причин начать трудовой бунт — множество Телеграм-канал БОР