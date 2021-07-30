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«Белсат»: Что узнали киберпартизаны после взлома базы ГАИ и системы «Паспорт»

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  • 30.07.2021, 8:29
  • 38,106
«Белсат»: Что узнали киберпартизаны после взлома базы ГАИ и системы «Паспорт»

Ужас министра Кубракова.

По просьбе «Белсата» хакеры прислали подтверждение того, что располагают актуальными сведениями баз, и рассказали, какие сведения из них интересны.

«Кибер-партизаны» теперь имеют свежие базы данных о гражданах из Государственной автоинспекции и автоматизированной информационной системы «Паспорт». Уже после беседы с «Белсатом» они рассказали, что взломали базу данных службы 102 и имеют архив вызовов.

«Мы действительно их взломали, – отвечают «Кибер-партизаны» на вопрос, не купили ли данные у других взломщиков. – Как мы и писали, для взлома баз нам необходимо было проникнуть на объекты режима и открыть доступ к внутренней сети, дальше работали наши киберы, которые добрались до нескольких баз. Продолжаем работать дальше, еще не вечер».

В паспортной базе есть актуальные и более ранние сведения не только об имени и номере паспорта, но и месте прописки, месте работы, именах родителей. В базе ГАИ могут увидеть не только то, кто какой машиной владеет, но и какие нарушения совершил. В архиве вызовов 102 имеются и сведения, кто когда делал вызов, и описание того, на что жаловались (а среди жалоб есть и, например, донос на соседа за призывы на митинги в соцсетях).

Какая польза «Кибер-партизанам» от всего этого?

«В сети МВД есть очень много баз, на некоторых засекречена информация, раскрытие которой может нарушить работу МВД, КГБ и других ведомств, – поясняют «партизаны». – Недавно мы слили квартирный фонд КГБ, и им придется сменить все квартиры – на это уйдет много ресурсов и времени.

В базах ГАИ есть сведения по всем автомобилям в РБ, включая оперативные автомобили тихарей, ГУБОПиК, КГБ. Как минимум, им всем придется менять транспортное средство. Но, важнее то, что оперативники будут знать, что такая утечка вполне может случиться снова.

В АИС «Паспорт» хранятся фотки всех граждан, включая КГБшников, оперов и тихарей. Много ли агентов КГБ будут готовы действовать за границей, зная, что сведения о них уже утекли?»

Базы только начинают обрабатывать и анализировать, поэтому, говорят «Кибер-партизаны», пока трудно даже представить, что там еще найдется. К тому же, хакеры сейчас заняты кибератаками (которые называют «самыми масштабными в истории Беларуси»), поэтому не имеют много ресурсов на анализ баз. Но они полагают, что дальнейшие взломы могут нанести режиму даже больший ущерб.

Если «партизаны» получили доступ к базам, смогут ли обычные воры так же взломать эти базы или украсть сведения у «партизан»?

«Мы считаем, что базы у нас защищены лучше, чем у МВД, и мы явно разбираемся лучше в кибербезопасности, – отвечают хакеры. – К базам есть доступ только у очень ограниченного количества людей, которым мы доверяем.Только у наших админов имеется полный доступ к базам, а у остальных доступ ограничен и мониторится».

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