Сирийские повстанцы перешли в наступление против войск Асада 1 30.07.2021, 9:14

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Атакованы аванпосты армии диктатора.

Сирийские повстанцы из оппозиционных формирований "Ахрар Хауран" атаковали 29 июля посты сирийской армии в городе Дераа (110 км от Дамаска) и захватили в плен нескольких военнослужащих. Они совершили серию минометных обстрелов КПП сирийской армии в южной провинции в районе Дераа-эль-Балад, что стало самой большой вспышкой насилия с тех пор, как армия Башара Асада вернула мятежный регион три года назад. Об этом сообщает Reuters.

По данным телеканала из ОАЭ Al-Hadath, при контратаке погибли восемь солдат правительственной армии и два местных жителя, потери оппозиционеров составили трое убитых.

Отмечается, что широкомасштабные нападения на армейские заставы у шоссе Дамаск-Дераа, которые ведут к пограничному переходу Насиб с Иорданией, нарушили пассажирское и коммерческое сообщение на основных дорогах из Ливана и Сирии в Персидский залив.

Повстанцы заявляют, что захватили многочисленные армейские блокпосты вокруг ключевых городов и сел от города Нава к северу от провинции к Музариба недалеко от границы с Иорданией.

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