«Каждый год работать становится все хуже и хуже» 1 30.07.2021, 10:48

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Что будет с рынком такси в Беларуси?

В Беларуси подходит к завершению обсуждение нового проекта указа "О вопросах автомобильных перевозок пассажиров". Попытки урегулировать рынок такси предпринимаются не первый раз, а сейчас озвученные меры могут изменить правила игры, пишет сайт abw.by.

Чего ждать?

Об упрощении жизни водителям и предприятиям речи не идет. Проект предусматривает ряд нововведений, которые должны упорядочить "механизм допуска к рынку автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, в том числе автомобилями-такси". Для этого предлагается ввести:

- регистрационные карты транспортного средства;

- карты допуска водителя транспортного средства;

- карты допуска диспетчера автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении;

- карты допуска диспетчера такси.

Помимо этих мер предусматривается:

- введение оснований для принятия ограничительных мер и ограничительные меры за нарушения законодательства в сфере автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, в том числе автомобилями-такси;

- обязанность заключения автомобильными перевозчиками – юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями (за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность самостоятельно, без привлечения иных лиц) трудовых договоров с водителями транспортных средств;

- регулирование вопросов аренды транспортного средства с экипажем с установлением нормы, что по договору аренды (фрахтования на время) транспортного средства с экипажем при выполнении автомобильных перевозок пассажиров арендатором транспортного средства могут выступать только юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Каким образом все это будет работать и будет ли – вопрос пока открытый. Этого боятся и участники рынка.

"Зарабатывать будем меньше, пассажиры заплатят больше"

Проект указа журналисты обсудили с руководителями двух компаний. Оба пожелали сделать это на условиях анонимности.

"Стоит понимать, что любые меры – это передел рынка. У нас достаточно крупная организация, плата за возможные карты допуска – это лишь еще одна расходная часть. Чем больше денег это потребует, тем больше мы заплатим, но и конкурентов в то же время мы начнем видеть меньше. "Отвалятся" организации, которые не захотят платить, уйдут ИП.

Проблема лежит в другой плоскости. Взять в штат всех водителей? Это, мягко говоря, неправильно. Водители привыкли зарабатывать "процент", мало кто хочет идти на оклад 1000-1200 рублей. Тем более как нам анализировать водителей? Один будет работать хорошо, второй – не очень, но оба получат одинаковую зарплату. Можно вводить какие-то показатели, но опять же сдельная оплата – это лучший стимул. Это удар по рынку.

Далее последует отток водителей и увеличение стоимости поездок. Через год-полтора количество таксопарков сократится, больше половины из них сдадут лизинговые автомобили. Из-за этого будут страдать дилеры, банки, лизинговые компании. Автомобильный рынок тоже просядет. Все эти Polo и прочие автомобили из-под такси никому не будут нужны. Цены на них упадут, возможно, какая-то часть "уедет" в Россию, как это было когда-то раньше.

Кроме того, очень спорный момент – запрет на сдачу в аренду автомобилей физлицам. Подавляющее большинство водителей как раз арендует машины. Куда их девать, если запрет будет действовать? И речь идет не о сотнях, а о тысячах авто.

О нормальной работе такси можно будет говорить опять же только через год-полтора, когда все немного уляжется. И то это будет в том случае, если все пройдет гладко. Хотя тяжело будет все равно.

Непонятно, какие цели преследуются этими возможными нововведениям. Если с помощью этих мер произойдет "выравнивание" всех перевозчиков – я только за. Но если изменения повлияют на прием в штат – я против.

Изменения скажутся в том числе и на популярном "Яндексе". Компании придется потратить деньги на многие вещи. В итоге комиссия подрастет, тарифы увеличатся. Мы начнем зарабатывать меньше, а пассажирам придется платить больше. С повышением тарифов, уверен, часть пассажиров также откажется от услуг такси.

Примечание Автобизнеса: представители "Яндекса" высказались по ситуации на прошлой неделе. Вот здесь можно прочитать их мнение по законопроекту. Если вкратце: половина водителей такси может уйти, "серый" рынок пассажирских перевозок вернется, а государство не получит налоги.

Сфера такси активно развивалась последние годы, были разговоры об упрощении всех процессов и переходе к программным кассам. А получится так, что отрасль будет отброшена назад во времени. Само собой, ни о каких программных кассах речи не идет, все идет по пути разрушения.

Это плохо и для государства в целом. Оно получит разовый приток денег в бюджет, но затем поступления только снизятся. Отрасль будет погибать, никому от этого лучше не будет, снова появится "серый" рынок и поездки "от борта".

"Рынку нужна чистка"

Как видно из монолога, проект указа, мягко говоря, весьма неоднозначный. Однако второй собеседник, напротив, озвученные в проекте меры лишь приветствует:

"Кто бы что ни говорил против этого проекта, но лично я – за. Когда в этой сфере отменили лицензирование, начался полный бардак. Очень большая недобросовестная конкуренция. В нашей организации автомобили свои, но на рынке полно ИП, кто раздает машины в аренду налево-направо и не платит налоги. Они демпингуют рынок, от это страдают честные игроки. У нас есть механик, врач, куча административных трат.

Мелкие предприниматели могут выйти из подъезда, отдать ключи от автомобиля и в конце недели просто забрать за аренду деньги. На этом рынке нет никакого регулятора, поэтому и бардак. Пусть нововведения и создадут определенную нагрузку, но они почистят рынок, поэтому я буду только рад этому".

Что думают водители?

Журналисты не могли не поинтересоваться и мнением водителей такси. Один из них использует такси как приработок, второй окунулся в эту сферу с головой. Но оптимизма, судя по всему, нет ни у кого.

Андрей: "Больше всего проект указа, если он будет принят, смущает меня из-за невозможности подрабатывать. Почти у всех водителей такси есть основная работа. Такси позволяет зарабатывать дополнительные деньги в семью, это удобно. Я, например, без него лишусь примерно 25 процентов дохода. Вот и получится, что в семьях водителей такси будет меньше денег, а поездки станут дороже. Кому от этого лучше?

Кроме того, не совсем понятен смысл всех этих карточек и допусков. Я работаю на полставки по трудовому договору, плачу все налоги. Вот зачем эта карточка таксиста, если все мои данные и так поступают куда следует? Мало кто захочет платить лишние деньги непонятно за что".

Дмитрий: "Я работаю в такси с 2017 года, это моя основная работа. От самого указа ничего хорошего не жду. Сначала работал с Uber по "безналу", все было хорошо. С приходом "Яндекса" и появлением расчета за наличные деньги пришлось потратиться на таксометр, СКНО и вот это все. Единый налог за это время тоже вырос. Каждый год работать становится все хуже и хуже. Расходы только увеличиваются, доходы не растут. Начинаешь в этом всем задыхаться, задумываешься, надо это все или нет. Хуже всего, что никогда нет никакой определенности: сегодня одно – завтра другое".

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