Суд над Степаном Латыповым не состоялся 30.07.2021, 11:43

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Степан Латыпов

Политзаключенного не привезли на заседание по состоянию здоровья.

Сегодня, 30 июля, в Советском районном суде Минска должен был продолжиться процесс над политзаключенным, жителем площади Перемен Степаном Латыповым, которого накануне врачи скорой помощи просто из зала суда направили на дополнительное обследование, передает «Белсат».

Но конвоиры не доставили Степана в суд к назначенному времени. Судья Александр Волк заявил, что Латыпов не может участвовать в судебном процессе по состоянию здоровья, о чем имеется соответствующая справка.

Судебный процесс продолжится 2 августа.

Перед судом 29 июля Латыпов сказал, что утром у него было давление 160 на 90. Степан объяснил, что у него кружится голова и ему трудно наблюдать за процессом. После перерыва суд над Степаном не возобновился, врачи отправили его на дополнительное обследование. Сейчас политический в СИЗО-1 на Володарского.

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