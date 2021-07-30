В Германии разработали меняющий форму биопластик 30.07.2021, 13:12

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Фото: K Zhang

Этот биопластик легко перерабатывается, дешев в производстве и очень пластичен.

Геттингенский университет в Германии разработал многоразовый биопластик из целлюлозы, пишет «Евро пульс».

Этот биопластик легко перерабатывается, он дешев в производстве, очень пластичен и может принимать любую форму при контакте с водой.

Поэтому он не подходит для хранения каких-либо жидких продуктов вроде сока или молока — с водой он теряет свою форму. Зато биопластик из целлюлозы может особенно широко использоваться в биологии, электронике и медицине.

В Европе ведут активную разработку новых типов экопластика. Например, немецкие ученые разработали биопластик из вторсырья, который разлагается за 12 месяцев, а в Испании изобрели биопластик из водорослей, разлагающийся в океане.

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