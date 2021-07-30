Как белорусские клубы сыграли в еврокубках и вылетели в один день 1 30.07.2021, 17:57

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В Люксембурге на прощание фанаты кричали «Жыве Беларусь» с национальным флагом.

Даже и не вспомнишь, когда последний раз так рано заканчивалось еврокубковое лето для вообще всех белорусских клубов. Но 29 июля стало именно днем прощания сразу всех представителей страны со свежесозданной Лигой конференций, где удалось задержаться лишь на раунд, пишет сайт «Трибуна».

Брестское «Динамо» в Ереване (все из-за бана на полеты из Западной Европы в Беларусь после задержания Романа Протасевича с посадкой самолета) принимало пльзеньскую «Викторию», которой в первом матче минимально уступило. Но уже в самом начале матча в Армении чехи увеличили суммарный перевес – выход один на один реализовал Жоэль Нганду-Каямба.

Во втором тайме чехи забили еще – а Брест только в самой концовке отыграл один мяч, и то это был большой подарок Станиславу Беленькому. Снова 1:2 – и «Динамо» выбыло первым.

«Торпедо-БелАЗ» после 1:4 в Копенгагене принимал датских гостей в Казани – и улетел еще более крупно, 0:5. Покажем вам один из двух голов 18-летнего Вильяма Вика – и хватит на этом, не будем травмировать психику.

А вот БАТЭ с «Динамо» из Батуми играл в Борисове (Грузия самолеты не банила) и чувствовал себя поначалу хорошо – отбились от атак гостей сэйвом полевого и перекладиной, а в концовке первого тайма Евгений Яблонский затолкал мяч в чужие ворота и сделал 2:0 по сумме матчей.

Но во втором тайме грузины сходу заработали пенальти (мяч попал в руку тому же Яблонскому) – счет стал 1:1, на 59-й минуте на дальней штанге упустили Фламариона, и грузины вышли вперед. А на 74-й минуте 19-летний Ираклий Азаров подошел к штрафной и дал крученым – и Антон Чичкан исполнил Александра Гутора недельной давности, также зависнув и пропустив (хотя тут удар был сложнее).

Борисовчане ринулись отыгрываться, но лишь получили четвертый в добавленное время, окончательно оформивший вылет БАТЭ. Виталий Жуковский выглядел убитым, а на трибунах торжествовал болельщик с бело-красным флагом – его не трогали, то был госфлаг Грузии.

А вот на матче «Шахтера» с «Фолой Эш» в Люксембурге (тут это была гостевая встреча) был самый настоящий БЧБ – сначала на баннере «Жыве Беларусь», а затем и в виде большого полотна, которое появилось в перерыве.

Правда, флаг быстро потребовали свернуть – а вскоре был забит единственный мяч во встрече. В белорусские ворота его оформили два люксембуржца – Жюльен Кляйн классно пробил через себя, а Жильсон Дельгадо подправил в ворота.

Матч так и закончился – «Шахтер» в первой игре под руководством Сергея Гуренко бесславно закончил поход в этой еврокубковой кампании, проиграв четыре из четырех встреч. Однако же после свистка в воздухе все равно осталась надежда на лучшее будущее – такой вайб у слов «Жыве Беларусь», которые разносились над стадионом.

Пока же все плохо: не проиграть хотя бы один матч из четырех белклубов сумел лишь БАТЭ, так что евросезон закончился с ничтожными 0,25 балла в белорусской рейтинговой копилке, что еще аукнется при посевах. Ни одного раунда не сумели пройти все сразу клубы «вышки» впервые с 1999-го.

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