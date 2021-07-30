В конгрессе США одобрили санкции против «Северного потока-2» 30.07.2021, 21:46

Также законопроект подразумевает увеличение финансовой помощи Украине.

Палата представителей США одобрила законопроект о финансировании госдепартамента в 2022 году, сообщил в Twitter журналист Bloomberg Government Джек Фитцпатрик, который освещает деятельность конгресса, передает РБК.

За принятие документа проголосовали 217 конгрессменов, против — 212. Законопроект среди прочего подразумевает введение меры, которая должна заблокировать право президента США Джо Байдена отказаться от санкций против российского газопровода «Северный поток 2».

В начале месяца эту поправку к законопроекту о зарубежных расходах федерального правительства утвердил комитет по ассигнованиям палаты представителей. Ее автором стала конгрессмен-демократ от штата Огайо Марси Каптур. «Мы рассчитываем, что администрация президента услышит наш сигнал и сделает приоритетным вопросом европейскую энергетическую безопасность», — заявила она.

Чтобы запрет на отмену санкций против «Северного потока-2» был утвержден, законопроект должен одобрить сенат, а затем подписать президент.

Документ также подразумевает увеличение финансовой помощи Украине. Как сообщили в украинском посольстве в США, общая сумма субсидий составляет не менее $481,5 млн — это на $28,5 млн больше, чем в текущем году. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что значительная часть средств будет направлена на укрепление безопасности и обороноспособности страны.

В мае США ввели санкции против компании «Мортранссервис», ФГБУ «Морская спасательная служба» и Самарского теплоэнергетического имущественного фонда, которые связаны со строительством газопровода. Под ограничения попали также 13 российских судов. Но Вашингтон не стал вводить санкции против оператора строительства трубопровода Nord Stream 2 AG и исполнительного директора этой компании Маттиаса Варнига. По словам Байдена, применение новых мер было бы непродуктивным для отношений США и Европы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».