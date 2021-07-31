Отправим Таракана забастовкой в нокаут 5 Артем Черников, Telegram-канал «Баста!»

31.07.2021, 8:44

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Санкционный хук уже дезориентировал синепалого.

Наша борьба за свободу все больше напоминает мне боксерский поединок. В августе белорусский народ, начавший бой в бело-красно-белом углу, почти выиграл нокаутом. Мы хорошенько надавали Таракану по челюсти. Каждый раз, когда он атакует, мы точечно отвечаем — санкции, партизанские выпады, экономические удары. Все вокруг шепчут: нужно просто выстоять 12 раундов и выиграть по очкам. Но имеем ли мы право ждать? Тысячи наших товарищей сидят в тюрьмах. Каждый день хунты у власти разрушает экономику нашей страны, ее будущее. Поэтому я выступаю за то, чтобы отправить узурпатора в нокаут.

Какой удар сегодня может стать для диктатуры фатальным? Я считаю, что это забастовка. Это самое проверенное временем оружие против устаревших режимов.

На фоне последних новостей меня сильно вдохновили рабочие из Казахстана. Одна за другой целые отрасли отказываются работать. Массовые недовольства режимом, условия труда и оплаты, допекли рабочих из этой страны. Сила солидарности объединяет нефтяников, железнодорожников, коммунальщиков и даже службы курьерской доставки. Через пару дней электрики заявили, что если их требования не будут выполнены, они отключат электрообеспечение городов. Вы только представьте этот размах. Это мощнейший удар. Думаю, что такими действиями можно добиться уступок от властей.

Теперь, перенеся ситуацию на нашу страну, представьте, что случится, если нефтеперерабатывающие заводы остановятся, а рабочие просто останутся дома. Через пару дней в стране встанут все автозаки. Сельское хозяйство просто автоматически застынет и без забастовки. Логисты присоединятся, так как полностью зависят от транспортных компаний. Запускается цепочка, которая может достигнуть колоссальных масштабов. Эффект домино по всей стране!

Рабочие на каждом предприятии, должны осознать, что мы — уникальные. Мы — профессионалы своего дела. Зачем нам работать на дебилов из силовых учреждений? Зачем кормить зажравшихся прихлебателей? Давайте лучше думать о нашем будущем и будущем наших детей.

Именно рабочие могут сегодня нанести решающий удар в этом бою. Санкционный хук уже дезориентировал синепалого. Каждодневные протесты изматывают его. Забастовка свалит врага с ног. Останавливаем заводы, а рефери начинает обратный отсчет. Хук слева, хук справа и забастовочный апперкот в челюсть. Мы красиво боксировали весь поединок, давайте красиво победим.

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

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