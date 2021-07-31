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Из РНПЦ психического здоровья эвакуировали 420 пациентов и 40 медработников

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  • 31.07.2021, 10:38
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Из РНПЦ психического здоровья эвакуировали 420 пациентов и 40 медработников

Произошло задымление.

Утром 31 июля в одном из корпусов РНПЦ психического здоровья произошло задымление. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минздрава.

— В районе 7 утра в РНПЦ психического здоровья сработала система пожарооповещения. Дежурные медицинские работники обнаружили задымление в одном из корпусов. На помощь медикам прибыли 9 машин МЧС. Было эвакуировано 420 пациентов и 40 медицинских работников, — говорится в сообщении.

Работники МЧС нашли источник задымления. Проводится служебное расследование ситуации. В настоящее время пациенты возвращены в свои палаты.

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