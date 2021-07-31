Эксперт: Выдавая белорусских граждан, Россия портит остатки своего имиджа 31.07.2021, 13:37

Почему Москва так себя ведет?

По словам руководителя правовых программ Московской Хельсинкской группы Романа Киселева, выдавая белорусских граждан не смотря на запрет ЕСПЧ, Россия нарушает свои международные обязательства».

Почему Россия так себя ведет, непонятно, заметил правозащитник: «Возможно, Лукашенко на последней встрече с Путиным попросил выдавать всех «беглецов». А Путин не счел возможным отказать коллеге в такой малости. Отсюда все и пошло. Возможно, все развивается и по-иному сценарию. Но все же похоже, что некое предписание свыше есть».

В комментарии «Голоса Америки» эксперт отметил, что в рамках Европейской конвенции Россия берет на себя обязательства и взвешивает риски, когда принимает подобные решения: «Если потом человек будет подвержен пыткам, то к России, можно предъявить претензии в ЕСПЧ. Уровень ответственности тут прямолинейный».

Если говорить в более широких терминах, то Россия, несомненно, несет ответственность за неправовые экстрадиции, подчеркнул Киселев. С его точки зрения, это ставит под угрозу судьбы тысяч белорусов, которые проживают в России.

Представитель МХГ заявил, что в России «осели около полумиллиона белорусов. Учитывая масштаб репрессий, под ударом может оказаться любой из них».

«Конечно, Россия портит себе остатки имиджа, и не только в глазах международного сообщества, но и в глазах россиян и особенно белорусов. Граждане Беларуси все больше и больше убеждаются, что Россия им не друг», — подчеркнул правозащитник.

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