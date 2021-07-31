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Ученые: Магнитные бури в августе будут сильными и продолжительными

  • 31.07.2021, 15:36
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Ученые: Магнитные бури в августе будут сильными и продолжительными

Когда их ожидать?

В августе ожидаются длительные магнитные бури, которые ощутят на себе метеозависимые белорусы, пишет «Апостроф».

Специалисты, проанализировав солнечную активность, предупредили о трех мощных вспышках на Солнце в августе 2021 года.

2-3 августа - средней интенсивности магнитная буря. Метеозависимые белорусы будут испытывать проблемы со сном, повышенную раздражительность, в неблагоприятные дни может ухудшиться состояние у склонных к скачкам давления людей.

16-17 августа - ожидается мощная магнитная буря. Указанный период опасен для гипертоников и для людей, у которых есть проблемы с сердцем.

18-20 августа - средней степени солнечная активность. Возможны головные боли, перепады давления и проблемы со сном.

В дни повышенной солнечной активности медики рекомендуют отказаться от вредной и жирной пищи, алкоголя, курения и пить как можно реже кофе. Важно следить за рационом питания и графиком своего сна.

Специалисты также советуют больше времени проводить на свежем воздухе, делать зарядку, но физические и эмоциональные нагрузки вредны для здоровья.

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