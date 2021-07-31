закрыть
31 июля 2021, суббота, 20:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Турции бушуют лесные пожары: шокирующие видео

3
  • 31.07.2021, 17:38
  • 3,234
В Турции бушуют лесные пожары: шокирующие видео
Фото: gulsema2435 / Instagram

Пожар начал распространяться из туристической провинции Анталия.

Появились видео с мест массовых пожаров в лесах в прибрежных районах Турции, куда приезжают туристы, в том числе и белорусы. Соответствующими видео поделились очевидцы в соцсетях, пишет «Апостроф».

На данный момент пожарные продолжают работу по тушению возгораний. Власти считают, что пожары в 66 точках Турции - саботаж. Так, основываясь на свидетельствах многих свидетелей бедствия, мэр Фетхие Алим Караджа считает, что причиной пожара в лесном массиве Олюдениз-Махаллеси, Окак была диверсия.

"В соответствии с результатами, полученными от многих очевидцев, мы считаем, что причиной этого пожара была диверсия. Но на данный момент, когда мы смотрим на это, он не в состоянии угрожать жилому району и району отелей", - заявил Караджа.

Пожар начал распространяться из туристической провинции Анталия. Сообщает, что зонами бедствия на фоне непрекращающихся лесных пожаров в Турции объявлены некоторые районы в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османийе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Отправим Таракана забастовкой в нокаут
Отправим Таракана забастовкой в нокаут Артем Черников
Всенародная сцепка
Всенародная сцепка Ирина Халип
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь Стася Глинник
Пациента ждет смирительная рубашка
Пациента ждет смирительная рубашка Артем Черников