В Турции бушуют лесные пожары: шокирующие видео 3 31.07.2021, 17:38

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Фото: gulsema2435 / Instagram

Пожар начал распространяться из туристической провинции Анталия.

Появились видео с мест массовых пожаров в лесах в прибрежных районах Турции, куда приезжают туристы, в том числе и белорусы. Соответствующими видео поделились очевидцы в соцсетях, пишет «Апостроф».

На данный момент пожарные продолжают работу по тушению возгораний. Власти считают, что пожары в 66 точках Турции - саботаж. Так, основываясь на свидетельствах многих свидетелей бедствия, мэр Фетхие Алим Караджа считает, что причиной пожара в лесном массиве Олюдениз-Махаллеси, Окак была диверсия.

"В соответствии с результатами, полученными от многих очевидцев, мы считаем, что причиной этого пожара была диверсия. Но на данный момент, когда мы смотрим на это, он не в состоянии угрожать жилому району и району отелей", - заявил Караджа.

Пожар начал распространяться из туристической провинции Анталия. Сообщает, что зонами бедствия на фоне непрекращающихся лесных пожаров в Турции объявлены некоторые районы в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османийе.

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