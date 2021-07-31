В Ливане бушует крупнейший за последние 100 лет кризис: видео 31.07.2021, 21:53

4,098

В стране дефицит всего - продуктов, топлива, лекарств.

В Ливане – крупнейший за последние сто лет кризис. Более чем половине ливанцев не хватает денег даже на еду. В стране дефицит всего - продуктов, топлива, лекарств.

Корреспондент Би-би-си Джин Маккензи рассказывает о том, как живут самые обычные люди в Бейруте - таксист, медсестра, швея.

Их всех коснулся глубочайший экономический и политический кризис в стране, который пандемия и последствия масштабного взрыва в Бейруте только усугубили.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».