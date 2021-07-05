Глава МИД Украины: Заявления Лукашенко о закрытии границы с нашей страной не соответствуют действительности 1 5.07.2021, 13:15

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Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба отметил, что по его данным, граница между Украиной и Беларусью работает.

Заявления белорусского диктатора Лукашенко о поставках оружия из Украины и закрытии белорусско-украинской границы не отвечают действительности. Об этом глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил во время форума “Украина 30. Международная политика”, пишет zn.ua.

- Что касается заявлений Александра Лукашенко, то он любитель таких резонансных заявлений. Он разговаривает очень часто заголовками, которые сразу попадают в медиа. Тут надо сохранять спокойствие и всегда понимать, что Лукашенко - это человек, относительно которого надо делать тщательный факт-чекинг, - заявил глава украинского МИД.

Он заверил, что заявление Лукашенко о контрабанде оружия из Украины в Беларусь “не пройдет ни один факт-чекинг, потому что это просто не отвечает действительности по никаким параметрам, как и его заявление о том, что граница закрыта”.

Дмитрий Кулеба отметил, что по его данным, граница между Украиной и Беларусью работает.

“Украина не ищет конфликта, но Украина всегда будет очень жестко защищать свои интересы, если кто-то попробует этот конфликт нам навязать”, - добавил Кулеба.

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