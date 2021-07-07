Депутат Верховной Рады: Узурпатор Лукашенко совсем сошел с ума 10 7.07.2021, 7:33

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Алексей Гончаренко

Нужно сделать все, чтобы этот режим перестал существовать.

На днях белорусский диктатор объявил о закрытии границ с Украиной . Сайт Charter97.org попросил депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко дать оценку действиям белорусского режима:

– Это абсолютно недружественные действия по отношению к Украине. Просто какие-то безумные заявления, он рассказывает о каком-то «оружии». Все это полный бред. Это сложно комментировать, узурпатор совсем сошел с ума.

– Насколько Лукашенко в последнее время стал токсичным для Украины? Какую опасность он представляет для региона?

– Он представляет значительную опасность для региона, как мы видели по ситуации с захватом самолета. Кроме того, для Украины отдельную опасность представляет то, что он полностью ушел в подчинения к Путину. Это означает, что северная граница Украины тоже становится опасным направлением.

– Как Украине следует поступать с диктаторским режимом на северной границе, чтобы минимизировать исходящую от него опасность для своих национальных и государственных интересов?

– Украине надо укреплять северную границу. Если говорить в целом о режиме, то нужно сделать все, чтобы как можно скорее этот режим перестал существовать. Путь к этому – экономические санкции.

– Украинские города отказываются от тендеров на закупку продукции из Беларуси. Вначале такое решение было принято во Львове, затем Николаев приостановил закупку 50 белорусских троллейбусов. Почему сегодня важно заморозить торговые отношения с диктатором?

– Потому что фактически диктатор использует получаемые средства для одного – давать деньги своим силовикам, которые убивают собственный народ.

– Недавно Евросоюз ввел секторальные санкции против белорусского режима, которые серьезно бьют по бюджету властей. Как вы считаете, что еще мог бы сделать Евросоюз, чтобы показать серьезность своих намерений? При каких условиях Украина может присоединиться к экономическим санкциям ЕС против Лукашенко?

– Украина присоединилась ко всем санкциям, которые ЕС вводил, до последнего пакета. К сожалению, к последнему пакету санкций, который имеет самый значительный эффект, Украина до сих пор не присоединилась. Я считаю, что Украина должна к нему присоединится как можно скорее.

– Некоторые эксперты говорят, что стоит уже искать альтернативу импорта электроэнергии и нефтепродуктов с Беларуси, потому что Лукашенко может принять любое решение, которое неблагоприятно затронет Украину. Может ли Украина отказаться от импорта этой продукции?

– Я считаю, что Украина должна готовиться к полному прекращению торговли с Беларусью, потому что Лукашенко с каждым днем позволяет все больше и больше в отношении Украины, ведет себя более нагло. Его нужно за это наказывать. И вообще, торговля между Беларусью и Украиной выгодна в первую очередь Беларуси, потому что она значительно больше экспортирует в нашу страну, чем мы туда.

– В последнее время в информационном поле РФ все чаще звучат приглашения для Лукашенко приехать в Крым. Что вы думаете о заявлении Пескова и главаря оккупационной администрации Аксенова о том, что Россия ждет Лукашенко в Крыму? Какие последствия могут быть, если Лукашенко поедет на полуостров?

– Я считаю, что Украина должна разрывать все отношения с режимом и полностью прекратить какую-то либо торговлю. Реакция должна быть максимально жесткой.

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