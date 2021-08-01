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В Эстонии создали спрей от коронавируса

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  • 1.08.2021, 16:55
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В Эстонии создали спрей от коронавируса
Фото: depositphotos

Спрей защищает от всех известных штаммов инфекции.

В Эстонии ученые создали спрей от коронавируса COVID-19, который защищает от всех известных штаммов инфекции. Об этом сообщает Postimees в воскресенье, 1 августа.

Лабораторные исследования показали, что спрей для носа под названием BioBlock обеспечивает защиту как от исходного штамма, так и от штамма Дельта индийского происхождения, а также от британских, южноафриканских и бразильских штаммов.

"Bioblock – это инновационный эстонский продукт, концепцию которого разработали исследователи Icosagen под руководством профессора Марта Устава", – говорится в сообщении.

Для разработки и продажи BioBlock сформировали консорциум, в который вошли ученые и специалисты из Chemi-Pharm, Icosagen, Тартуского университета, Эстонского университета естественных наук и OÜ Teadus ja Tegu. Технология продукта запатентована.

Назальный спрей BioBlock производится и продается компанией Chemi-Pharm.

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