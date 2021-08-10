«Мы тушили пожар техникой, взятой у простых людей» 2 10.08.2021, 8:58

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фото: ТАСС

Доброволец рассказал о небывалых пожарах в Якутии.

Якутия горит уже полтора месяца: на территории республики действует 155 лесных пожаров, общая площадь пожаров уже больше 600 га, а дым от огня достигает соседних регионов.

Тушить пожары помогают добровольцы и обычные жители. Один из активистов, сооснователь штаба добровольцев-пожарных Айыл Дьулурха рассказал "Настоящему Времени", почему так долго стоит огонь и где сейчас оказывается больше всего помощи.

— Объясните, почему в Якутии вообще пришлось создавать добровольческие формирования для тушения горящих лесов? Местные власти совсем не справляются с этим?

— Сил и средств на самом деле не хватает. Если еще в советское время у нас было полторы тысячи десантников, то сейчас их 224. Соответственно, когда мне уже мои друзья-экологи начали звонить и говорить: "Как мы можем помочь?" – я обратился к официальным органам "Якутлесресурс" и уточнил, могут ли они принять нашу помощь, способны ли мы вообще помочь. На что они сказали: "Да, действительно, добровольцы нам нужны. И это около 100-150 человек".

Поэтому мы организованно начали собираться и экипироваться, собирать средства у народа, и уже более-менее подготовленные, обученные под руководством профессионалов бросились на помощь своей республике.

— А что власти? Почему они с этим не справляются?

— Мне кажется, сама методика просто ущербная. Если на Дальнем Востоке предусмотрено около 28 рублей за один гектар, то у нас в Якутии, в Республике Саха это 6 рублей 90 копеек.

— Это деньги, которые выделены на лесную охрану, на лесничество?

— В бюджете предусмотрена такая сумма на лесоохранные мероприятия. Если миллиард двести нам предусмотрено, из них на содержание, на транспорт, на помещение, на зарплату, то на само тушение и на контроль – около 200 миллионов. Потом еще были выведены федеральные деньги в размере двух миллиардов, из них в нашу республику было направлено 300 миллионов, которые практически сразу же были направлены на эти мероприятия.

— Якутия охвачена пожарами уже полтора месяца. Даже в нашем эфире мы сравнивали площадь сгоревших лесов сначала с территорией Словении, потом с территорией Грузии, сейчас уже сравниваем с территориями Дании или Швейцарии. Вы понимаете, почему так долго эти пожары продолжаются? Кто виноват в том, что огонь так долго не могут потушить?

— Я считаю, что на федеральном уровне недостаточно уделяется внимания нашей республике. Считается, что здесь мало людей живет, территория большая, так что будем им считать по 6 рублей 90 копеек. На самом деле, тут просто ополчение такое происходило. Мы тушили пожар техникой, взятой у простых людей, у жителей. Эта техника заезжала в лес и тут же ломалась – она требовала ремонта.

И мы просто сами выезжали в Якутск, конечно, через "Якутлесресурс", получали все эти запчасти, сами ремонтировали. Даже среди наших добровольцев оказывались ребята, которые были трактористами, и они участвовали в этом тушении. А без тракторной техники там делать нечего, поверьте мне.

— Приходит информация, что пожары в Якутии не тушат самолеты МЧС Бе-200, которые, например, Россия отправляла в Турцию, чтобы они тушили пожары там. Это правда? Почему этих самолетов нет в Якутии?

— Частично да. В тех лесах, в которых мы боролись с огнем, там мы Бе-200 не видели, но это понятно, потому что это объясняется ремонтом взлетно-посадочной полосы в городе Якутске, который не позволяет работать самолету Бе-200. Единственный аэропорт у нас был в Мирнинском районе, и там сейчас, насколько я знаю, Бе-200 начал работать, и то его там перебросили в аэродром "Полярный" поближе к поселку Айхал, возле которого тоже бушуют пожары.

— То есть эти самолеты начали работать через полтора месяца после того, как Якутия загорелась?

— В наших лесах, где мы тушили, там не было такой обширной авиации. Но сейчас вроде как выделили авиацию и Минобороны, и гражданская авиация, и МЧС. По-моему, уже военную технику поднатащили. Сейчас какое-то внимание уже почувствовали.

Честно говоря, не знаю, Бе-200, по-моему, только в Мирнинском районе и работает. Это тысяча километров отсюда. Мне кажется, пожары все еще не тушатся, потому что есть какая-то такая методика, когда все в рубли переводят: "Гектар леса стоит столько-то, если мы на него потратим Бе-200 и он будет летать за тысячу километров возить воду, то это невыгодно".

У нас действуют сейчас 156 пожаров, из них 72 тушатся. То есть, понимаете, большая половина не тушится, потому что это нецелесообразно, это невыгодно и это далеко, и там нет населенных пунктов.

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