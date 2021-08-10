Дефицит белорусского бюджета бьет все рекорды 10.08.2021, 11:34

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Таракан не досчитается шести миллиардов рублей.

Власти Беларуси опубликовали итоги исполнения бюджетов за первую половину года. К концу года в Беларуси ждут огромный дефицит. Раз в месяц чиновники обновляют оперативную сводку по исполнению бюджета сектора госуправления, пишут banki24.by.

В совокупный бюджет сектора госуправления входят республиканский бюджет, бюджет Фонда соцзащиты (ФСЗН), а также местные бюджеты — от областных до бюджетов сельсоветов. Республиканский бюджет в Беларуси берет на себя бремя платежей по госдолгу и предоставляет трансферты иным бюджетам.

Поэтому в 2021 году данный бюджет сводится с дефицитом. Дефицит — это ситуация, когда расходы бюджета превышают доходы. Фактический дефицит республиканской казны за 6 месяцев составил 1,562 млрд BYN, дефицит сектора госуправления — 915,1 млн BYN. Это значит, что бюджет ФСЗН и местные бюджеты исполнялись с профицитом.

Правда, с профицитностью местных бюджетов и ФСЗН есть закавыка. Бюджет ФСЗН и местные бюджеты получают трансферты из республиканского бюджета на покрытие части расходов.

Вот и в 2021 году за 6 месяцев доходы бюджета ФСЗН достигли 9,486 млрд BYN, из которых субвенции республиканского бюджета составили 829,2 млн BYN. При этом профицит ФСЗН после учета субвенций из центра составил всего 152,1 млн BYN. То есть без вливаний из республиканской казны ФСЗН имел бы дефицит.

Аналогично и с местными бюджетами. По закону о республиканском бюджете на 2021 год консолидированные бюджеты областей получают дотации на общую сумму 4,016 млрд BYN. Если убрать эти дотации, то картинка для местных властей сразу станет не такой оптимистичной.

По закону о бюджете-2021 из республиканского бюджета забирают трансферты на сумму 6,970 млрд BYN. Из этой суммы 5,340 млрд BYN уходит в местные бюджеты. Иначе говор, без трансфертов картинка была бы радикально иной: республиканский бюджет в большом плюсе, а все остальные — в большом минусе.

Пока же в реальности идет наращивание дефицита республиканской казны. Согласно закону на 2021 год дефицит был запланирован на уровне 4,047 млрд BYN. Однако за истекшие месяцы бюджетная смета страны претерпела много изменений.

К 1 июля 2021-го уточненный размер дефицита республиканского бюджета достиг 6,006 млрд BYN. На ту же дату в кризисном 2020 году ожидаемый дефицит был почти втрое ниже.

Июль — это месяц уплаты квартальных налогов. Поэтому отчетная картинка на 1 августа заметно улучшится по сравнению с 1 июля. Но основные траты бюджетной системы традиционно происходят в конце года.

В связи с этим есть все основания доверять Минфину и ожидать к концу декабря дефицит более 6 млрд BYN, как и закладывают власти.

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