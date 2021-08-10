В Португалии семья антивакцинаторов в течение недели умерла от COVID-19 3 10.08.2021, 14:15

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Вакцинация могла спасти их жизни.

Мужчина из Португалии заявил, что его мать, отец и брат умерли от коронавируса в течение недели, ранее все трое решили не вакцинироваться.

Об этом сообщает «Новое время».

Шеф-повар Фрэнсис Гонсалвес сказал, что, по его мнению, его отец, 73-летний Бэзил, заразился коронавирусом, когда находился в больнице, а его мать и брат подхватили его на семейном обеде.

По его словам, все трое отказались от вакцинации.

«Они были вовлечены в большую часть пропаганды против вакцинации», — сказал мужчина.

Мужчина заявил, что у его родителей были серьезные проблемы со здоровьем, но его брат был «самым здоровым человеком», которого он знал, поэтому считает, что вакцина спасла бы ему жизнь.

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