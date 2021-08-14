Глава МВД Польши поблагодарил пограничников за сдерживание мигрантов с территории Беларуси 14.08.2021, 14:02

Польское государство готово к любому сценарию развития ситуации.

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский направил письмо пограничникам, в котором поблагодарил их за самоотверженность и мужество, сообщает «Польское радио».

«В течение нескольких недель вы сопротивляетесь миграционному давлению на польско-белорусской границе; я полностью уверен в действиях, которые вы предпринимаете», - подчеркнул глава ведомства.

Министр внутренних дел и администрации напомнил об отмечаемом в этом году 30-летии со дня создания Пограничной службы и подчеркнул, что служба пограничников сложная и ответственная.

Глава министерства оценил в письме, что этот юбилейный год является для пограничников «исключительным временем испытаний». Мариуш Каминьский отметил, что сейчас пришло время «чрезвычайной мобилизации и особых усилий» со стороны пограничников.

В понедельник, 9 августа, о ситуации на границе с Беларусью сообщила Пограничная служба. «С пятницы, 6 августа, сотрудники пограничного отряда задержали 349 иностранцев за незаконное пересечение границы Беларуси и Польши», - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Пограничной службы.

В четверг, 12 августа, министр Каминьский в Twitter заверил, что ситуация на границе с Беларусью под контролем, и польское государство готово к любому сценарию развития ситуации.

Как следует из статистики Подляского отделения Пограничной службы, с начала года сотрудники этого отделения задержали 871 человека, которые незаконно пересекли польско-белорусскую границу. За весь прошлый год в общей сложности было задержано 114 человек.

На минувшей неделе об обострении ситуации на польско-белорусской границе сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик.

Правительство, как он объяснял, рассматривает это как реакцию на оказание Польшей помощи белорусской спринтерше Кристине Тимановской. По оценке Вонсика, власти Беларуси используют мигрантов как «живое оружие».

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