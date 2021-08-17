Ученые обнаружили необычный сарматский меч, покрытый золотом 17.08.2021, 12:04

6,326

Открытие совершили в Казахстане.

В могильнике Жагабулак в Мугалжарском районе Казахстана историки нашли каменный жертвенник и парадный меч лакированный золотом.

Сам могильник является крупным комплексом, относящимся к раннему железному веку, то есть VI—V вв.екам до нашей эры, пишет nv.ua.

Длина сохранившейся части оружия составляет около 40 сантиметров. Золотое покрытие, которое сохранилось на рукояти и сама форма рукояти говорят о том, что это было церемониальное, а не боевое оружие.

У сарматов — ираноязычных кочевников — меч, кроме основной своей функции, имел и другие. Он олицетворял собой бога войны, был социальным символом, знаком принадлежности к воинам — высшему сословию, из которого, по преданию, происходили и сами цари.

Также в могильнике Жагабулак были найдены бронзовые зеркала, пряжки из золота и другие предметы древности. Исследование археологического памятника все еще продолжается.

Кроме того, в Каргалинском районе Казахстана обнаружено поселение эпохи бронзы. Поселение уникально тем, что на его территории найдена металлургическая печь. Это свидетельствует о том, что племена, населявшие территорию современной Актюбинской области в эпоху бронзы, владели технологией производства металла.

Находки еще не прошли процедуру реставрации, но их уже показали акиму (руководителю) Актюбинской области Ондасыну Уразалину. По его словам, «местные исполнительные органы продолжат оказывать содействие в изучении историко-культурного наследия региона». В частности, скоро в этом районе стартуют широкомасштабные работы по поиску места захоронения темника Золотой Орды Эдигея.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».