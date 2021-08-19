Что будет с наркотрафиком в Афганистане после захвата власти «Талибаном»? 19.08.2021, 14:05

фото: rfl/rl

Талибы годами помогали экспортировать запрещенные вещества в другие страны.

Одно из первых обещаний талибов – борьба с наркопроизводителями и наркотрафиком. При этом за все время существования группировки «Талибан» именно наркотики были основной статьей доходов боевиков. Талибы годами покрывали местных производителей и помогали экспортировать запрещенные вещества в другие страны. Не случайно одной из первых военных целей талибов стал контроль границ. Только после того, как они установили контроль над периметром, началось наступление на Кабул. Один из главных вопросов теперь: когда официальные власти бежали, смогут ли и захотят ли талибы выполнить свое обещание побороть наркотрафик, пишет сайт «Настоящее время».

Ведущий эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко считает, что еще в июле, когда талибы не контролировали всю страну, доходы от наркотрафика составляли больше половины их бюджета. После бегства официальных властей эта доля могла стать меньше, так как боевики получили доступ к государственным резервам, но незначительно. В производстве наркотиков заинтересованы не только талибы, но и часть местных жителей. Других сельскохозяйственных культур, которые давали бы фермерам такую высокую маржинальность, как мак, в Афганистане не существует. Вот фрагмент интервью фермера Мохаммада Надира из провинции Кандагар, записанного в 2018 году.

«Талибы счастливы с нами, потому что получают деньги от опиума, который производят фермеры. Нам денег от опиума достаточно, чтобы покрыть такие расходы, как свадьбы. Стоимость свадебной вечеринки очень высока, например, один или два миллиона пакистанских рупий, поэтому большинство фермеров выращивают мак, чтобы покрыть расходы на жизнь», – говорит он.

По данным ООН, производством опия – вещества, из которого делают героин и другие наркотики – в 2017 году были заняты до 350 000 человек. Это фермеры, сезонные рабочие, водители. Причем если в начале нулевых в стране практически не производили синтетические наркотики, то в последние годы ситуация изменилась.

Журналисты издания «Медиазона. Центральная Азия» исследовали профильные доклады ООН за прошлое десятилетие и выяснили, что только за первую половину 2019 года официальные власти Афганистана изъяли 650 килограммов метамфетамина. Для сравнения, за весь 2014 год было изъято только 10 килограммов этого вещества. Лидер движения «Стопнаркотик» Сергей Полозов объясняет, что синтетические наркотики производить проще и дешевле.

«Понимаете, чтобы произвести какое-то количество вещества натурального, нужны поля, люди, определенные... солнце, вода, природные истории. А другое дело – производство синтетических наркотиков: закрылся у себя в лаборатории, 100 квадратных метров. И можешь производить на полмира», – говорит он.

Компоненты для производства синтетических наркотиков можно относительно безопасно перевозить через границы. Многие вещества сами по себе не запрещены законом и становятся наркотиком только после специальных манипуляций в лаборатории. Но недавно афганцы освоили естественный источник «эфедрина», рассказывают в своем материале журналисты центральноазиатской редакции «Медиазоны». Речь о кустарнике эфедра. Он растет буквально как сорняк.

Теперь Афганистан может экспортировать не только готовую наркопродукцию, но и компоненты синтетических наркотиков. Куда? В страны, где хорошо развито подпольное химическое производство. По мнению журналиста Андрея Каганских, который исследует наркопотребление, Россия – как раз такое государство.

«Метамфетамин в теории можно синтезировать в России. Потому что в России очень крупное синтетическое производство наркотиков. Если брать основные наркотики, которые популярны в интернете, это все есть в производстве во внутреннем рынке России», – говорит журналист.

Последние недели талибы при каждом удобном случае обещают, что будут бороться с наркоторговлей и производством наркотиков. Однако в начале нулевых они уже давали такое обещание, но это ни к чему не привело.

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