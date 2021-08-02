Режим снова наступает на грабли 2.08.2021, 9:41

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Требуем санкции против белорусских властей.

Режим снова наступает на грабли. Скандальная ситуация с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской будет стоит властям очень дорого, пишет Telegram-канал «Баста!»

Мы хотим еще раз напомнить белорусам зарубежья про важность требований жестских санкций в отношении режима Лукашенко.

Переводите на другие языки в своих странах, требуйте введения санкций на всех акциях солидарности в ваших городах, печатайте стикеры, распространяйте заявление, требуйте введения санкций от политиков!

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