Ученые объяснили, почему COVID-19 мутирует 7 2.08.2021, 10:35

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Австрийские ученые сделали компьютерную модель и рассчитали динамику инфицирования.

Ученые из Австрии создали компьютерную модель, при помощи которой рассчитали динамику инфицирования ковидом и обнаружили, что после того, как количество инфицированных достигает определенного уровня, возникает вспышка мутаций. Выводы, к которым они пришли: предотвратить возникновение новых штаммов можно, если вернуть все ограничения, которые были введены ранее. Инфекция будет медленнее распространяться и, как следствие, реже мутировать, пишет kp.by.

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