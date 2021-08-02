закрыть
2 августа 2021, понедельник, 12:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые объяснили, почему COVID-19 мутирует

7
  • 2.08.2021, 10:35
  • 3,502
Ученые объяснили, почему COVID-19 мутирует

Австрийские ученые сделали компьютерную модель и рассчитали динамику инфицирования.

Ученые из Австрии создали компьютерную модель, при помощи которой рассчитали динамику инфицирования ковидом и обнаружили, что после того, как количество инфицированных достигает определенного уровня, возникает вспышка мутаций. Выводы, к которым они пришли: предотвратить возникновение новых штаммов можно, если вернуть все ограничения, которые были введены ранее. Инфекция будет медленнее распространяться и, как следствие, реже мутировать, пишет kp.by.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко не смог успокоить вертикаль
Лукашенко не смог успокоить вертикаль Валерий Карбалевич
Отправим Таракана забастовкой в нокаут
Отправим Таракана забастовкой в нокаут Артем Черников
Всенародная сцепка
Всенародная сцепка Ирина Халип
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь Стася Глинник