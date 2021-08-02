Украина начинает спецрасследование в отношении Януковича 4 2.08.2021, 11:20

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Беглого президента подозревают в организации расстрелов на Майдане.

Украинский суд разрешил заочное расследование в отношении президента-беглеца Виктора Януковича по делу о расстрелах участников Революции Достоинства, сообщили в Офисе президента. Учитывая, что Янукович скрывается в РФ, такое решение суда позволит украинским правоохранительным органам провести расследование в его отсутствие, сообщает "Зеркало недели. Украина".

"При участии прокуроров Офиса генерального прокурора Печерским районным судом города Киева удовлетворено ходатайство следователя ГБР о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в отношении митингующих в феврале 2014 в центральной части города Киева - на Майдане Независимости и прилегающих улицах", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Янукович использовал президентские полномочия и не позднее 18 февраля 2014 года организовал применение правоохранителями без соответствующих оснований и с нарушением норм действующего законодательства спецсредств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов. При этом экс-президент действовал в составе организованной группы совместно с бывшими руководителями СБУ и Министерством внутренних дел.

Такие действия Януковича привели к массовым жертвам среди митингующих в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года. В том числе как отметили в ОГП, из-за действий Януковича противоправно убили 62 человека.

"Подозреваемому инкриминируется организация в составе преступной группировки, в которую входили экс-руководители правоохранительных органов и другие бывшие чиновники, с 18 по 20 февраля 2014 незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, превышение сотрудниками правоохранительных органов власти и служебных полномочий, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинение умышленных тяжких телесных повреждений, а также организация террористического акта (ч. 3 ст. 28, ст. 340; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365; ч . 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121; ч. 3 ст.258 УК Украины)", - добавили в Офисе генпрокурора.

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